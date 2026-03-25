Investigadas varias personas en Ciudad Real dedicadas a la venta fraudulenta de cachorros de perros a través de internet

En el marco de la operación “Zaciela II” el SEPRONA de la Guardia Civil de Ciudad Real ha procedido a investigar a tres personas como presuntas autoras por la comisión de delitos continuados de estafa, falsedad documental, intrusismo profesional y contra los animales.

Miembros del SEPRONA han llevado a cabo una investigación en el último año tras tener conocimiento, a través de diferentes denuncias de particulares, de que se estaban produciendo irregularidades en la venta de cachorros de perros a través de un portal de internet, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado de prensa.

Pudieron determinar que el vendedor era vecino de una localidad de la provincia de Ciudad Real, que no contaba con las debidas instalaciones de cría de animales, siendo ofertados los cachorros de distintas razas de perro, a través de redes sociales o en páginas de internet publicitarias dedicadas a la compraventa, figurando anuncios publicitarios de una supuesta tienda dedicada profesionalmente a la venta de animales.

Con el objetivo de comprobar la legalidad de los cachorros que se ofertaban, se inició una investigación que permitió verificar que se trataba de una tienda ficticia de venta de animales.

El establecimiento operaba con un núcleo zoológico inactivo desde el año 2017, que estaba ubicado en otra población de Ciudad Real, distinta a la de residencia del principal investigado, utilizando esta apariencia de legalidad para poder publicitarse en los portales de internet de anuncios de compraventa.

Buscaban una apariencia legal en diversas ocasiones mediante la supervisión de un facultativo veterinario afincado en la provincia de Córdoba, procediendo a dar de alta a estos animales directamente mediante la expedición de la cartilla sanitaria a las personas compradoras, no reflejando de esta manera la verdadera procedencia o el origen de los animales desde su nacimiento, desconociendo de esta forma las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones donde nacieron y se criaron, siendo procedentes en la mayoría de los casos de supuestos criaderos ilegales o de personas particulares, desconociendo la ubicación de los mismos.

Se tuvo conocimiento de que se suministraban vacunas y se expedían cartillas sanitarias sin la correspondiente identificación del microchip. Utilizándose sellos de una clínica y colegiado ficticios, induciendo a los compradores a un engaño sobre la verdadera sanidad de estos animales.

A consecuencia, muchos ejemplares enfermaron gravemente a los pocos días de la entrega, llegando a fallecer varios de ellos por parvovirosis.

Como consecuencia de las ventas ilícitas por parte de la persona investigada, se procedió a una nueva línea de investigación en meses posteriores, al objeto de obtener información acerca de las personas o criaderos clandestinos que pudieran estar suministrando los distintos animales para su posterior venta, además de la estimación del volumen de beneficio obtenido a través de estas operaciones fraudulentas realizadas a nivel nacional hasta el momento.

Las diligencias policiales instruidas al efecto fueron entregadas en los Tribunales de Instancia de Puertollano, procediendo a la apertura e inicio de las oportunas diligencias previas por tales hechos.

La venta de animales vivos por internet presenta una problemática compleja por la falta de regulación y el anonimato de personas sin escrúpulos, que facilitan el maltrato y la explotación. Los animales suelen ser tratados como mercancía, criados en condiciones insalubres y transportados, en muchas ocasiones desde el extranjero, mediante servicios de mensajería que les causan un estrés extremo, deshidratación o incluso la muerte.

Paralelamente, esta opacidad fomenta un ecosistema de fraudes financieros, donde los compradores pagan por animales que no existen o que llegan con enfermedades crónicas y documentos de salud falsificados, dejando al consumidor sin garantías legales y al animal en una situación de total vulnerabilidad.