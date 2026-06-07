Una de ellas fue trasladada al hospital

Un incendio en una vivienda deja 4 personas atrapadas en Manzanares

Un incendio en la planta baja de una vivienda en Manzanares (Ciudad Real) ha dejado atrapadas a cuatro personas, una de ellas, una mujer 41 años, que ha sido trasladada al hospital por inhalación de humo.

Europa Press

Ciudad Real |

Una persona fue trasladada al Hospital de Manzanares
Una persona fue trasladada al Hospital de Manzanares | OC

Un incendio en la planta baja de una vivienda en Manzanares (Ciudad Real) ha dejado atrapadas a cuatro personas, una de ellas, una mujer 41 años, que ha sido trasladada al hospital por inhalación de humo.

El aviso se ha recibido a las 6.41 horas en la calle Murillo, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, que han añadido que la herida ha sido trasladada al Hospital Virgen de Altragracia en Manzanares.

Los bomberos de Manzanares han exitinguido el fuego y han ventilado el inmueble.

Además, se ha desplazado la Guardia Civil, la Policía Local y la UVI del trasladado hospitalario.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer