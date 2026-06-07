Un incendio en una vivienda deja 4 personas atrapadas en Manzanares

Un incendio en la planta baja de una vivienda en Manzanares (Ciudad Real) ha dejado atrapadas a cuatro personas, una de ellas, una mujer 41 años, que ha sido trasladada al hospital por inhalación de humo.
El aviso se ha recibido a las 6.41 horas en la calle Murillo, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, que han añadido que la herida ha sido trasladada al Hospital Virgen de Altragracia en Manzanares.
Los bomberos de Manzanares han exitinguido el fuego y han ventilado el inmueble.
Además, se ha desplazado la Guardia Civil, la Policía Local y la UVI del trasladado hospitalario.