El incendio de Calzada de Calatrava deja 400 hectáreas quemadas

El incendio forestal que se originó ayer en el término municipal de Calzada de Calatrava ha quemado unas 400 hectáreas mientras que los vecinos de la pedanía de Huertezuelas ya pueden volver a sus casas después de haber sido desalojados.

Y es que el incendio ha descendido a Nivel 1 y ya está perimetrado, según ha asegurado en Onda Cero la delegada provincial de la Junta de Comunidades, Blanca Fernández, quien ha explicado que ahora los servicios de extinción están trabajando en combatir una lengua de fuego en una zona concreta. De todas formas, todo puede variar según la dirección del viento.

Permanece cerrada al tráfico la carretera CR-P-5041 y se ha restablecido la circulación en la CR-5043, aunque los medios de extinción continúan utilizando esta vía. Mientras, los vecinos de Huertezuelas, que fueron desalojados ayer y que algunos de ellos pasaron la noche en un pabellón deportivo de Viso del Marqués, ya pueden volver a sus viviendas.

El único incidente fue el traslado de un anciano al hospital de Ciudad Real que sufrió una bajada de tensión, según ha dicho en Onda Cero la alcaldesa de Viso del Marqués, Fátima Victoria.

Incendio en Calzada de Calatrava | INFOCAM

Alrededor de una docena de personas pasaron la noche en el pabellón deportivo, si bien la previsión inicial era de entre cincuenta y sesenta personas, aunque la mayoría finalmente fueron acogidas en casa de familiares y amigos.

En la zona están trabajando en estos momentos un total de 21 medios, 5 de ellos aéreos, y 86 personas.

Al parecer, y como explicó en Onda Cero la alcaldesa de Calzada, Gema García, el fuego se originó en una casa rural y se extendió por una zona de vegetación de alto valor natural. Las causas se están investigando.