El Gobierno regional oferta en Ciudad Real 28.500 plazas para el próximo curso escolar

El Gobierno de Castilla-La Mancha oferta para el próximo curso académico 28.467 plazas en los centros educativos de la provincia de Ciudad Real para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato a través del proceso de admisión que comenzó ayer y se extenderá hasta el 9 de marzo.

De esta forma, las plazas ofertadas para el curso 2025/2026 se reparten entre 7.353 en Infantil, 9.636 en Primaria, 6.466 en ESO y 5.012 en Bachillerato. Para los alumnos y alumnas de Formación Profesional el proceso de admisión se celebrará, como viene siendo habitual, en el mes de abril, y el trámite se realizará de forma exclusivamente telemática a través de la plataforma EducamosCLM.

El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes en Ciudad Real, José Caro, ha presentado este proceso de admisión que “es muy importante para las familias, especialmente para aquellas cuyos hijos se incorporan por primera vez al colegio, como son los niños de tres años, el que cambia de etapa a la Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato y el que tiene intención de cambiar de centro”.

Durante la presentación del proceso de admisión, José Caro ha remarcado que “el modelo de escolarización en Castilla-La Mancha es un modelo de éxito”, ya que “estamos ante un proceso trasparente, que garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso al sistema educativo y que responde a los intereses de las familias”.

Asimismo, ha recordado que desde que Emiliano García-Page asumió la Presidencia de Castilla-La Mancha, el Gobierno regional ha trabajado con una premisa clara: “la educación no es un gasto, es la inversión más rentable de nuestra sociedad”.

En este sentido ha destacado que “donde antes hubo una etapa marcada por los recortes y la masificación, hoy hay una apuesta decidida por la excelencia, pasando de un modelo que cerraba escuelas rurales a un modelo que las mantiene abiertas con tan solo 4 alumnos, blindando nuestros pueblos”. Y, sobre todo, “hemos pasado de aulas saturadas a ratios que permiten una educación más personalizada y cercana”.

La libertad de elección, una realidad palpable

Tal es así que, en la provincia de Ciudad Real, los datos de adjudicación del último curso 2025/26, “la libertad de elección de las familias de Ciudad Real es una realidad palpable en todas las etapas”. En Infantil (3 años), el 95,3 por ciento de las familias obtuvieron plaza en el centro elegido en primera opción, rozando el cien por cien si se suma la segunda; En la ESO, el éxito en primera opción fue del 97,8 por ciento, alcanzando un 99,6 por ciento con la segunda opción, mientras que en Bachillerato el 97,6 por ciento de los alumnos obtuvieron su primera opción, con un 99,3 por ciento teniendo en cuenta la segunda opción.

Incluso en Primaria, “una etapa con alta ocupación”, el 94,3 por ciento de las familias consiguieron escolarizar a sus hijos en uno de sus dos primeros centros de preferencia. “Estas cifras son el mejor aval de que la admisión funciona, planificamos con rigor para que las familias de Ciudad Real tengan la seguridad de que sus hijos e hijas estudiarán en el centro que desean, y en las mejores condiciones posibles, garantizando la igualdad de oportunidades desde la incorporación a la escolarización, la elección de centro y las preferencias de las familias”, ha señalado.

Contraste de ratios: de la masificación a la calidad

El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes ha resaltado el actual modelo de educación ya que cuando el Gobierno de Emiliano García-Page asumió la presidencia de Castilla-La Mancha las ratios en Infantil y Primaria estaban en 28 y 30 alumnos respectivamente. Ahora en de 22 y 25, y para el próximo curso “consolidamos la bajada a 22 alumnos en 1º y 2º de Primaria y en todo el ciclo de Infantil. Son 8 alumnos menos por aula”.

En Secundaria (ESO), frente a las ratios de 36 alumnos de la etapa anterior, hoy el límite es de 30, mientras que en Bachillerato “hemos bajado de los 40 alumnos por clase que se permitieron en el pasado a los 32 actuales”.

Novedades

José Caro ha explicado que este año el Gobierno regional “da un paso más en equidad”, ya que en el proceso de admisión para Infantil de 3 y 4 años, cada alumno con necesidades específicas de apoyo educativo supondrá la compensación de dos vacantes en el grupo. “Esto permite reducir de forma efectiva la ratio de ese grupo, -a un máximo de 20 alumnos- garantizando que el docente tenga el espacio y el tiempo necesarios para atender la diversidad con la dignidad que merece”.

Además, mientras la normativa permite grupos de hasta 22 alumnos en infantil y primero y segundo de primaria y 25 alumnos en el resto de la etapa, la realidad en Ciudad Real es que “el 67 por ciento de las aulas de Primaria funcionan con 20 alumnos o menos. En concreto, en 1º de Primaria en el 73 por ciento de ellas y 2º de Primaria el 68 por ciento, “y ese dato de excelencia” sube hasta el 75 por ciento en la etapa de Infantil.

Caro ha avanzado que en Ciudad Real “tres de cada cuatro niños y niñas que empiezan el colegio, en tres años, a lo largo de la etapa de infantil y en 1º de primaria lo hacen en aulas con una ratio inferior a 20 alumnos. “Esto es gracias al mantenimiento del número de profesores a pesar del descenso de la natalidad. Es decir, gracias a una manera de entender que en educación hay que poner recursos y no aplicar recortes”. En las etapas superiores, en torno al 55 por ciento de los grupos de ESO y Bachillerato tienen menos de 25 alumnos, “muy lejos de los topes que permitía el modelo anterior”.

Este descenso de ratios forma parte del acuerdo estratégico alcanzado con los sindicatos ANPE y UGT, al que posteriormente se unió CCOO. “Un pacto que no solo beneficia al alumnado, sino que dignifica la labor docente”, avanzando que en el cuerpo de maestros, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la reducción de las 25 horas lectivas a las 23 horas actuales, y en secundaria de 21 a 19 horas.

Toda la documentación y la guía para facilitar su tramitación están disponibles en las redes sociales del Portal de Educación y en el propio portal web de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.