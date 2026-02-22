“Los Perchas”, Arlequín de Oro en el Domingo de Piñata de Ciudad Real

La capital ha cerrado un nuevo Domingo de Piñata dentro de la programación del Carnaval con cerca de 40 comparsas y agrupaciones, más de 4.200 personas, compitiendo por el Arlequín de Oro, en un día que ha dejado calles con multitud de gente con más de 35.000 personas, según datos de la Policía Local, siguiendo el desfile.

La Asociación Cultural “Los Perchas” y sus 180 integrantes, de Mota del Cuervo, con su recreación de ‘Qué festín’ se han hecho con el Arlequín de Oro y los 6.000 euros con los que está dotado el premio especial del Ayuntamiento de Ciudad Real.

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha destacado el éxito de participación y ambiente festivo registrado este domingo con motivo del Domingo de Piñata, que ha puesto el broche final al Carnaval en la capital. La concejal de Festejos, Mar Sánchez, ha subrayado que “hemos tenido un Domingo de Piñata con casi 40 grupos en las calles; han sido más de 4.200 personas activamente en el desfile. Este gran día acaba como empezó esta semana de Carnaval, con una altísima participación”.

Sánchez ha resaltado además el impacto positivo de la jornada en la ciudad: “Esto supone un gran apoyo a nuestra economía local. Hemos disfrutado de un domingo en el que ha brillado el sol y en el que, además, ha brillado la ciudad, porque todo el mundo se ha echado a la calle”.

La edil ha puesto en valor el compromiso del equipo de Gobierno con las tradiciones ciudadrealeñas: “Este equipo de gobierno sigue apostando por nuestras tradiciones y nuestras festividades, y el ejemplo claro es el día de hoy”. Según fuentes de la Policía Local, más de 35.000 personas han llenado las calles de Ciudad Real para disfrutar de este multitudinario Domingo de Piñata, consolidando una de las citas más destacadas del calendario festivo de la ciudad.

En la categoría nacional el primer premio, dotado con 3.500 euros y trofeo, ha sido para la Asociación Cultural “El Burleta”, de Campo de Criptana, por “Mongolia: El Imperio del cielo azul”. El segundo premio, 2.500 euros y trofeo, se lo ha llevado la Asociación Cultural Harúspices, de Tomelloso, por “Romeo y Julieta”; y el tercer premio, 1.500 euros más trofeo, la Asociación Cultural “Axonsou”, de Herencia.

El Burleta | OC

En la categoría de comparsas, la Asociación Cultural La Unión, de Porzuna, se ha llevado el primer premio, dotado con 2.500 euros y trofeo. El segundo ha recaído en la Asociación Dimarty dance Studio, de Campo de Criptana. El tercero ha sido para la Asociación Euphoria Dance, de Villafranca de los Caballeros (Toledo).

En la categoría local, la Asociación Cultural Peña Dinosauro se ha llevado el primer premio, dotado con 1.000 euros y trofeo, por “Bailando con Bella ¡a lo bestia!”. La Asociación Cultural Valkyrias se ha alzado con el segundo premio y la Asociación Cultural La Daga Dorada con el tercero.

Harúspices | OC

En categoría infantil, el primer premio se lo ha llevado Asociación Cultural Jaque Mate, de Torralba de Calatrava. En segunda posición ha quedado CEIP Virgen del Socorro, de Argamasilla de Calatrava, en tercera posición, la Asociación Cultural Comparsa Arco Iris, de Fuente el Fresno, en cuarto lugar, Asociación Cultural Guasap, de Arenas de San Juan, y, en quinto lugar, CEIP Rodríguez Marín, de Argamasilla de Calatrava.

El premio del público, que ha podido votar a través de la plataforma y el QR, ha sido para la Asociación Carnavalera Peña Harúspices con 3.111 votos. Se da la circunstancia que se ha producido récord de votos con 26.401 votos en este Domingo de Piñata (11.000 votos más que en la edición pasada de 2025).