Más de 4.000 escolares llenan de color y alegría el Desfile Escolar de Carnaval de Ciudad Real

El corazón de Ciudad Real ha latido esta mañana de viernes al ritmo de la ilusión con la celebración del Desfile Escolar de Carnaval, organizado por la Concejalía de Educación.

El alcalde, Francisco Cañizares, junto a la concejal de Educación, María José Escobedo, y una amplia representación de la Corporación municipal, ha acompañado a la comunidad educativa en una jornada que ha superado todas las expectativas de participación.

Más de 4.000 escolares —más de un millar por encima de la cifra registrada en la anterior edición— han recorrido las calles del centro en un ambiente vibrante y festivo. Tres nuevos colegios se han sumado este año a la cita, alcanzando un total de 20 centros implicados.

Desfile escolar de carnaval en Ciudad Real | OC

En la Plaza Mayor, el alcalde, acompañado por los concejales del equipo de Gobierno y miembros de la Corporación, ha hecho entrega a cada uno de los centros participantes de una placa conmemorativa del Carnaval de Ciudad Real como recuerdo institucional de su implicación y esfuerzo, un gesto que ha sido recibido con entusiasmo por docentes y alumnado.

La concejal de Educación ha valorado muy positivamente el desarrollo de la actividad. Ha asegurado que “ha sido un día estupendo”, poniendo el acento en el crecimiento de la convocatoria y en el ambiente de convivencia generado.

Según ha señalado, toda la comunidad educativa “ha puesto un poquito de su parte”, favoreciendo que el alumnado comparta experiencias, refuerce lazos y se sienta parte activa de la ciudad. “Se conocen unos niños con otros y se llena Ciudad Real de luz y de color”, ha afirmado.

Desfile escolar de carnaval en Ciudad Real | OC

La creatividad ha sido protagonista con temáticas tan originales como Bajo el mar, De la abeja a la miel, Cuentos clásicos, La comunicación y el autismo o Un viaje por los continentes, propuestas que han combinado imaginación, mensajes educativos y una cuidada elaboración artística.

“Sardijote”, la nueva mascota elegida y bautizada

Entre las principales novedades ha destacado la presentación de “Sardijote”, la nueva mascota elegida y bautizada por los propios centros educativos.

Esta simpática figura, fruto de la fusión entre la tradicional sardina y Don Quijote, nace con vocación de permanencia. Escobedo ha explicado que se trata de “una mezcla que aúna tradición y carnaval” y ha avanzado que la mascota irá perfeccionándose en futuras ediciones, convirtiéndose en símbolo identificativo del Carnaval escolar.

Fin de semana con más carnaval

Además, esta noche se va a celebrar el concurso de Drag Queen a las 8 y media en el Teatro Quijano de Ciudad Real. Van a ser 8 los participantes que proceden muchos de ellos de diferentes puntos de España, como señala en Onda Cero Eva María Cano, presidenta de la Asociación Cultural Valkyrias, organizadora del evento.

El sábado tendrá lugar el tardeo de Piñata en la Avenida del Torreón, y por la barde bailes de disfraces en las pedanías de Valverde y La Poblachuela.

Domingo de Piñata

Y el domingo, el gran desfile que pondrá punto y final al carnaval de Ciudad Real. El concurso nacional de carrozas y comparsas del domingo de piñata que reunirá a 40 agrupaciones y peñas y más de 4.200 personas.

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, Guillermo Arroyo, dice que las expectativas son altas y se espera que acudan miles de personas teniendo en cuenta que el fin de semana habrá sol y buen tiempo.

El desfile comenzará a las 11:00 horas desde la Puerta de Gasset y transcurrirá por el recorrido habitual, para finalizar en la calle La Mata.