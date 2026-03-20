Gobierno invertirá 3,2 millones de euros en vivienda asequible en Ciudad Real tras activar el polígono Oretania

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Vivienda, invertirá 3,2 millones de euros en vivienda asequible en Ciudad Real con los ingresos que obtendrá de la venta de cuatro parcelas del nuevo Polígono Industrial 'Oretania', impulsado por el antiguo SEPES, al Ayuntamiento de Ciudad Real.

Así lo ha anunciado este viernes la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante su intervención por videoconferencia en el acto de inauguración de la primera fase del polígono, cuyas obras de urbanización han finalizado y, a partir de la próxima semana, comenzará su fase de comercialización.

Rodríguez ha explicado que esta inversión se materializará una vez se formalice la operación de compraventa incluida en el convenio firmado en 2022 entre el Ayuntamiento de Ciudad Real y la entonces SEPES, ahora Casa47, entidad estatal promotora del desarrollo, para la adquisición de cuatro parcelas que pasarán a ser propiedad municipal.

En virtud de ese acuerdo, Casa47 ha ejecutado la urbanización de una primera fase de este polígono industrial, de más de 100.000 metros cuadrados y compuesta por 11 parcelas, después de que el Consistorio mostrara su disposición a comprar cuatro de ellas por un importe de 3,2 millones de euros, cantidad que el Gobierno ha comprometido a reinvertir íntegramente en la ciudad.

"Tan pronto como se formalice esta compra, vamos a reinvertir los 3,2 millones de euros para el incremento de la vivienda asequible en Ciudad Real", ha señalado la ministra, quien ha subrayado que el objetivo es facilitar el acceso a la vivienda a trabajadores y jóvenes.

No obstante, la titular de Vivienda no ha detallado ni la ubicación concreta ni el número de viviendas que se desarrollarán con esta inversión, limitándose a confirmar el compromiso de destinar estos fondos a políticas de vivienda en la capital.

Asimismo, ha enmarcado este anuncio en la estrategia del Ejecutivo para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda, que ha calificado como un problema global, destacando medidas como la transformación de SEPES en Casa47 o la recuperación de viviendas procedentes de la Sareb.