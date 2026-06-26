El Gobierno de España refuerza la Policía Nacional en la provincia de Ciudad Real con 62 efectivos más

El Gobierno de España refuerza la seguridad pública en la provincia de Ciudad Real con la incorporación de nuevos efectivos de la Policía Nacional. Este proceso comienza con la llegada de 19 agentes y se completará durante el mes de julio hasta alcanzar un total de 62 nuevos efectivos, lo que supone un incremento global del 13% en la plantilla provincial.

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, acompañado por el comisario principal y jefe de la Comisaría Provincial, José Alberto Camacho, ha dado la bienvenida a los nuevos agentes y ha destacado que esta incorporación “es una muestra clara del compromiso del Gobierno de España con la seguridad de la ciudadanía y con el refuerzo de los medios humanos de la Policía Nacional”.

Más presencia policial y mayor capacidad de respuesta

Broceño ha subrayado que “Ciudad Real es una provincia segura, y precisamente por eso seguimos trabajando para consolidar esa seguridad con más presencia policial, más prevención, más capacidad de respuesta y una Policía Nacional cada vez más cercana a la ciudadanía”.

Por destinos, el incremento previsto será especialmente significativo en Ciudad Real, con 32 efectivos más; en Alcázar de San Juan, con 17; en Puertollano, con 12; y en Valdepeñas, con 1 más. En conjunto, la provincia pasará a contar con 465 efectivos de la Policía Nacional.

Policías nacionales que se incorporan a Ciudad Real | OC

Un paso hacia la futura Unidad de Prevención y Reacción (UPR)

El subdelegado ha señalado que este refuerzo de plantilla permitirá seguir avanzando hacia nuevos objetivos operativos en la provincia, entre ellos la puesta en marcha de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en Ciudad Real, que, tal y como anunció el director general de la Policía, Francisco Pardo, estará en funcionamiento antes de que finalice este año.

En este sentido, Broceño ha precisado que “la incorporación de nuevos efectivos supone un paso decisivo en la dotación de recursos humanos necesaria para hacer realidad la UPR, con la planificación, los medios y las necesidades operativas que requiere una unidad de estas características”.

Seguridad con planificación y responsabilidad

“El Gobierno de España actúa con planificación y con responsabilidad. La seguridad pública no se improvisa: se construye con datos, con coordinación, con medios y con servidores públicos comprometidos”, ha afirmado.

David Broceño ha agradecido el trabajo diario de los hombres y mujeres de la Policía Nacional en la provincia y ha destacado que “cada nuevo agente que llega supone más capacidad de servicio, más cercanía y más protección para nuestros vecinos y vecinas”.

“Hoy damos la bienvenida a nuevos policías nacionales y seguimos avanzando en una provincia más segura, más protegida y mejor preparada para responder a los retos actuales”, ha concluido el subdelegado.