Gabriela Márquez, de Ciudad Real, logra la nota perfecta de la PAU en la UCLM con un 14

Gabriela Márquez García-Moreno, estudiante de Bachillerato en el Instituto de Enseñanza Secundaria Torreón del Alcázar de Ciudad Real, ha obtenido la nota más alta a la que todo estudiante puede aspirar en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) y que realizó en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Un 14 sobre 14 en la nota de admisión (fase obligatoria y voluntaria) y 10 sobre 10 en la nota de acceso (obligatoria).

Con ese resultado, Gabriela tiene las puertas abiertas a cualquier titulación, pero ella siempre lo ha tenido claro. Cursará el Grado en Medicina por “vocación”.

“Desde muy pequeña he querido ser médico, porque me gusta ayudar a la gente e investigar para buscar la cura de enfermedades que aún no la tienen”. Y además lo hará en la Facultad de Medicina del Campus de Ciudad Real “porque tiene muy buen plan de estudios, con grupos reducidos de alumnado y es muy nueva”, como tuvo oportunidad de comprobar durante su visita en la jornada de puertas abiertas en la que su profesorado “nos dio un trato muy cercano”.

La joven, que además de contar con un expediente brillante en Bachillerato este curso ha concluido los estudios de Grado Profesional de Flauta Travesera en el Conservatorio Profesional de Música Marcos Redondo de Ciudad Real, asegura que el resultado de la PAU no es fruto de la casualidad, sino del “esfuerzo y del trabajo” sostenido a lo largo de todo el curso, así como de una “buena organización de estudio” durante las semanas previas a las pruebas.

Aun así, Gabriela llegó con “miedo” a la PAU porque asegura ser “una persona muy nerviosa para todo”, sin embargo, una vez que se enfrentó al primer examen, “empecé a sentirme más tranquila porque sabía que el profesorado del instituto nos había preparado y orientado muy bien”.

Ya con la calma que da el saber que todo ha salido como esperaba, esta joven ciudadrealeña apasionada de la pintura y de la música asegura que aún no tiene planes definidos para el verano, salvo un viaje que realizará con sus amigas. Por lo demás, “lo que vaya surgiendo”.