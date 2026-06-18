Mucho calor en Ciudad Real con temperaturas que pueden llegar o superar los 40º

A las puertas de que comience oficialmente la estación de verano, será el próximo domingo 21 de junio, las temperaturas van subiendo según pasan los días y lo peor se espera precisamente para este fin de semana, pudiendo incluso superar los 40 grados en la provincia de Ciudad Real.

El responsable del perfil “meteocr”, Pedro Martín Romo, ha explicado en Onda Cero que hay una dorsal anticiclónica importante que va a provocar el aumento de las temperaturas, pero también podría haber una DANA en el Atlántico que generará nubes de evolución por las tardes acompañadas de tormentas, por lo que los termómetros a lo mejor no subirían tanto, aunque de todos modos se está hablando de máximas de entre 38 y 39 grados.

Un calor que no es normal a estas alturas de junio, sobre todo teniendo en cuenta que además se va a prolongar durante varios días, como mínimo hasta el próximo miércoles.

Se espera que en la provincia el termómetro llegue o supere los 40 grados, sobre todo en la zona de Almadén, localidad que, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), suele dar una de las máximas más altas en España durante el verano.

Mientras, las mínimas estarán estos próximos días por encima de los 20 grados, en concreto entre los 22 y los 24, dependiendo de la nubosidad que se pueda producir por las tardes.