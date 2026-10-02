Fin de semana con nubosidad en Ciudad Real y activación de alerta amarilla y METEOCAM

Este viernes se activa el nivel de alerta amarillo en toda la provincia de Ciudad Real ya que se prevén lluvias y tormentas que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Todo ello acompañado de granizo y rachas fuertes de viento. Además, por este mismo motivo, el Gobierno de Castilla-La Mancha amplía a toda la región la activación del METEOCAM en fase de alerta.

El responsable del perfil “meteocr”, Pedro Martín Romo, ha explicado en Onda Cero que la previsión es que las lluvias se registren sobre todo en el este de la provincia y avanza que todo el fin de semana habrá nubosidad.

La inestabilidad atmosférica se mantendrá al menos hasta el miércoles. Habrá también descenso en las temperaturas, pero no se espera que esta disminución sea muy grande.