FERDUQUE se celebrará del 5 al 7 de junio en Porzuna con especial protagonismo de la caza

La octava edición de FERDUQUE, la Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque, ocupará este año más de 12.000 metros cuadrados de superficie y se celebrará del 5 al 7 de junio en el recinto ferial de Porzuna, donde se esperan que participen más de 70 expositores.

La organización de esta feria, que es itinerante, cada año la acoge uno de los cinco municipios que componen esta comarca, Malagón, Fuente el Fresno, Porzuna, El Robledo y Los Cortijos, ha programado un buen número de actividades para todos los públicos.

Habrá maquinaria agrícola, demostraciones en vivo, catas de vino y aceite o un globo aerostático. Este año, el sector cinegético tendrá un protagonismo especial en la feria, según ha avanzado el alcalde de Porzuna y presidente de la comarca de los Estados del Duque, Carlos Jesús Villajos.

Otra novedad es que se sacó a concurso la elaboración del cartel anunciador de FERDUQUE. Se presentaron 27 iniciativas y el ganador final fue el cartel elaborado por Melania Peinado, vecina de Fuente el Fresno.

La secretaria provincial de ASAJA, Lola Ruiz de la Hermosa, ha dicho que la feria refleja unos de los grandes retos que tiene esta organización agraria: que se considere a la agricultura y ganadería como un sector prioritario y estratégico.

La Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque cuenta con numerosos apoyos y colaboraciones, entre ellas, la de la Diputación, cuyo vicepresidente, Adrián Fernández, ha destacado la unidad de las localidades de la comarca como fortaleza a la hora de organizar y celebrar este evento que cada año recibe a más de 25.000 personas.