Fenavin descarta cambiar de fecha y reforzará su proyección internacional en Asia y América del Sur

La Feria Nacional del Vino (Fenavin), organizada por la Diputación de Ciudad Real, mantendrá su fecha de celebración en el mes de mayo después de que el equipo de Gobierno haya analizado los pros y los contras de un posible cambio.

Así lo ha confirmado, en una entrevista para Europa Press, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Valverde, quien ha asegurado que la cita debe seguir apostando por la "certeza y seguridad" que ofrece el calendario actual.

Tras el relevo en la Diputación en 2023 se abrió el debate sobre la conveniencia de modificar la fecha para reforzar el posicionamiento de la feria frente a otros eventos del sector. Sin embargo, Valverde ha explicado que, tras escuchar opiniones a favor y en contra, se ha concluido que "mantener mayo aporta estabilidad", pese a que pueda tener inconvenientes.

También ha señalado que no es sencillo encontrar una alternativa que ofrezca las mismas garantías y certidumbres.

El presidente provincial ha restado importancia a la competencia de citas como la Barcelona Wine Week y ha subrayado que Fenavin cuenta con una trayectoria más larga y ha logrado situarse por delante de otras ferias del sector.

A su juicio, es "más importante consolidar una estructura de gestión permanente en torno a Fenavin que pensar en la fecha", línea en la que ya se está trabajando.

En paralelo, la Diputación ha decidido reforzar la proyección internacional de la feria. Este año se desarrollarán misiones de promoción en Filipinas y Corea del Sur, acompañadas de bodegas de la provincia, con el objetivo de abrir oportunidades en mercados emergentes.

Valverde ha reconocido que resulta complicado ganar cuota en mercados consolidados, por lo que Asia y América del Sur se presentan como estratégicos por su crecimiento.

Además, la institución ha impulsado la creación de Fenavin Match, una iniciativa que se celebrará en el mes de junio y permitirá que, al menos, 650 compradores nacionales e internacionales negocien directamente con productores vitivinícolas en un formato distinto al de la feria tradicional, concebido como punto de encuentro entre oferta y demanda.

El presidente ha recordado asimismo que la feria es un motor para Ciudad Real y que existe una infraestructura que debe aprovecharse, en un contexto en el que ha crecido el turismo vinculado a congresos y eventos profesionales en la capital.

INFRAESTRUCTURAS, INDUSTRIA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

En línea con el fortalecimiento del tejido empresarial e industrial de la provincia, el presidente ha defendido que atraer inversión industrial exige mayores compromisos de todas las administraciones y ha puesto como ejemplo la comarca de Almadén, donde considera necesario desarrollar proyectos que compensen la pérdida de empleo tras el cierre de la mina.

También ha reclamado mejoras en infraestructuras clave para vertebrar el territorio, citando conexiones pendientes como la A-43 hasta su conexión con Portugal, la autovía Toledo-Ciudad Real o el eje hacia Córdoba.

Junto a ello, ha destacado la importancia de la conectividad digital y ha avanzado que la Diputación está intensificando la red de antenas 5G para garantizar acceso a internet fiable en todos los núcleos de población, condición que considera imprescindible para luchar contra la despoblación y mejorar la capacidad económica de los municipios.

Entre los proyectos de la legislatura, ha resaltado el impulso a la modernización de redes de abastecimiento de agua municipales, muchas diseñadas en los años 70, mediante financiación para su renovación y digitalización con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir riesgos.

También ha situado como prioridad la modernización interna de la administración provincial para adaptarla a las necesidades actuales de prestación de servicios.

Valverde ha defendido igualmente la necesidad de una estrategia regional y estatal más ambiciosa para aprovechar el potencial de Castilla-La Mancha y ha lamentado la falta de desarrollo industrial en torno a infraestructuras como el entorno del aeropuerto de Ciudad Real o el retraso histórico de proyectos como el polígono de Sepes.

RELACIÓN CON VOX Y ESTABILIDAD DEL GOBIERNO

Respecto al pacto de gobierno con Vox que le permitió acceder a la Presidencia tras las elecciones de 2023, ha asegurado que la relación es buena y que la legislatura se está desarrollando con estabilidad, pese a discrepancias puntuales.

Ha recalcado que existe un único gobierno provincial, aunque haya áreas gestionadas por distintos grupos, y que el balance hasta ahora es positivo en términos de gestión.

Sobre el futuro del acuerdo, ha reconocido que confía en poder agotar la legislatura con Vox, aunque ha admitido que la evolución de este tipo de pactos depende en gran medida de las circunstancias y de las personas en cada territorio.