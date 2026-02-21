Fue trasladado al hospital de Ciudad Real

Herido un hombre de 55 años tras una agresión con arma blanca en una vivienda en Bolaños

Un hombre de 55 años ha sido trasladado al hospital tras una agresión con arma blanca en el interior de una vivienda en la localidad ciudadrealeña de Bolaños de Calatrava, tal y como han informado fuentes del 112 a Europa Press.

Europa Press

Ciudad Real |

El herido fue trasladado al hospital de Ciudad Real
El herido fue trasladado al hospital de Ciudad Real

El aviso se ha recibido a las 23.22 horas en la calle Cristóbal Colón en una vivienda unifamiliar. Hasta el lugar se ha trasladado una ambulancia de soporte vital básico, que ha trasladado al herido al hospital de Ciudad Real.

Además, se han trasladado la Guardia Civil y la Policía Local.

El afectado fue atendido en un primer momento en el centro salud de la localidad, pero las heridas tras la agresión precisaron atención hospitalaria.

