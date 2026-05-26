FECIR tiende la mano a los sindicatos para negociar los convenios de Ciudad Real y CCOO convoca movilizaciones el 2 de junio

La Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR) ha tendido la mano a los sindicatos para alcanzar acuerdos en la negociación colectiva de la provincia mientras que Comisiones Obreras ha anunciado movilizaciones el 2 de junio contra el bloqueo en numerosos convenios de Ciudad Real y de toda la región.

En declaraciones a Onda Cero, el presidente de FECIR, Carlos Marín, recuerda que la mayoría de las empresas de la provincia son pymes, micropymes y autónomos y subraya que la patronal nunca se levantará de las mesas de negociación hasta que se no alcancen acuerdos.

En este sentido, señala que las protestas convocadas por CCOO son una forma de forzar y violentar la negociación colectiva porque, según Marín, los convenios pendientes no están bloqueados ya que se siguen negociando.

Movilizaciones de CCOO

Por su parte, Comisiones Obreras indica que en la provincia hay 8 convenios colectivos bloqueados y caducados que afectan a más de 32.000 trabajadores.

El sindicato ha convocado el 2 de junio concentraciones en las cinco capitales de Castilla-La Mancha para exigir un cambio de actitud de la patronal porque se niega a renovar los convenios pendientes de este año, tal y como ha señalado Ángel León, secretario regional de Acción Sindical de Comisiones Obreras.

En el caso de Ciudad Real, se ha convocado una concentración a las 10:00 horas frente al complejo ferial IFEDI. El sindicato afirma que la brecha entre productividad y salarios sigue aumentando, alcanzando 20 puntos de diferencia.

León ha manifestado que mientras suben los precios y el coste de la vida sin embargo los salarios siguen congelados y exige un reparto justo de los beneficios empresariales.