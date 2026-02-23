La Diputación de Ciudad Real pide a la Junta 5 millones de euros para ayudar a los municipios de afectados por las últimas inundaciones

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha solicitado al Gobierno de Castilla-La Mancha cinco millones de euros para ayudar a los municipios de la provincia afectados por el tren de borrascas de los últimos días.

En una entrevista concedida a Europa Press, Valverde ha recordado que la institución provincial va habilitar ayudas de emergencia por dos millones de euros para contribuir a que los ayuntamientos de la provincia hagan frente a los daños ocasionados por las intensas lluvias y los fuertes vientos registrados en los últimos días, especialmente en municipios del suroeste provincial.

Valverde, que ha dicho haber echado en falta más recursos por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha durante las últimas inundaciones, ha afirmado que "una cosa es desplegar recursos humanos de emergencia", algo que también ha hecho la Diputación, y otra cosa es la "reconstrucción", y es ahí donde --ha arremetido--, la Junta de Comunidades "no está ofreciendo ningún tipo de alternativa".

"Nosotros ponemos dos millones de euros porque los quitamos de otro sitio" y lo que está pidiendo el PP --ha incidido el presidente provincial-- es que ese Fondo de Contingencia "que está ahí" se ponga a disposición de los ciudadanos y de los pueblos que están teniendo estas necesidades porque, ha advertido Valverde, "con dos millones de euros, que va a poner la Diputación, no va a haber suficiente".

Ha sostenido Valverde que, con el dinero que va a entregar el Gobierno de España a través de las ayudas por ser declarada zona gravemente afectada por emergencia climatológica, "no vamos a llegar". Es por ello que exige a la Junta que "ponga también unas cantidades económicas que permitan, si no recuperar la normalidad, por lo menos gran parte de ella". "Mucho me temo que la Junta no tiene la voluntad de poner recursos económicos para ello".

"Si mañana hay un caso como el de Letur, ¡Dios no lo quiera!, pues habrá que ver qué se hace", mostrándose convencido de que todos los grupos políticos llegarán a un acuerdo para poner cantidades extraordinarias. Unas palabras que llegan después de que la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, rechazara activar el Fondo de Contingencia que pide el PP, --puesto en marcha en la dana de 2024 de manera excepcional--, y asegurara que "no podemos elevar todo a categoría de Letur".

Dicho esto, el presidente de la Diputación de Ciudad Real ha apoyado la petición de su partido de activar los cerca de 36 millones del Fondo de Contingencia para ayudar a los municipios afectados por las lluvias. "Si está ahí ese dinero y ha habido municipios que han sufrido mucho, que han tenido graves desperfectos y daños, pues vamos a ayudarles ahora, que es cuando lo necesitan".

Valverde ha dicho en este sentido que se conformaría con que la Junta pusiera lo que pone la Diputación, pero cree que es "insuficiente". "La Junta tiene capacidad para poner mucho más dinero". La Diputación, ha informado, va a pedir a los ayuntamientos que hagan un informe de cuáles han sido los daños para así orientar esas ayudas porque "no todos tendrán los mismos daños".

Dicho esto, se ha mostrado convencido de que se van a quedar muchísimos daños sin cubrir y que los ayuntamientos necesitarán "mucho esfuerzo propio" y algunos años para poder recuperarse.

Por ello, ha insistido en la importancia de poner en marcha a disposición de los ayuntamientos este Fondo de Contingencia y, si en el mes de abril hay un episodio que requiera de movilizar más dinero, está convencido que todos los grupos parlamentarios van a hacer las modificaciones de créditos oportunas para poner más dinero para poder ayudar a cualquier otra situación o contingencia que se produjera.

"Hay caminos e inmuebles absolutamente destrozados, servicios públicos que no se pueden utilizar. Vamos a poner dinero entre todos. Y ojalá que la Junta sea receptora de esta petición para ayudarles".

ESTATUTO C-LM

Valverde también ha opinado sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y que estos días es motivo de reproches entre socialistas y 'populares' después de que el Grupo Popular en el Congreso presentara una enmienda para que no se amplíe la horquilla de diputados en las Cortes autonómicas.

El también presidente del PP en la provincia de Ciudad Real cree que la polémica enmienda no pasará factura a su partido ya que considera que ahora mismo los ciudadanos de Castilla-La Mancha están preocupados de una sanidad que "hace aguas", están preocupados de un desarrollo económico que "no llega", están preocupados de infraestructuras que "no se hacen y no se cuidan" y están preocupados también de unos servicios sociales que "no funcionan".

Y "en lo que no están preocupados", ha enfatizado Valverde, es en subir el número de diputados. "Me da la sensación de que el Partido Socialista está más preocupado en subir el número de diputados para ver si le dan los números que en pensar en los intereses de la gente".

Ha lamentado "el ataque furibundo" que está sufriendo su partido, algo que, a su juicio, le hace saber que "el Partido Popular tiene razón en esta postura". Por tanto, "al final espero que lleguemos al consenso por la vía de que se quede muy claramente reflejado en el Estatuto de que no va a haber un aumento de los diputados".

Asimismo, ha recordado que el Estatuto lo tienen que aprobar las Cortes Generales. "Hay cosas que habrá que debatir, porque todos los grupos parlamentarios tienen derecho a opinar sobre ese Estatuto".

Finalmente, Valverde ha apuntado que "lo sustancial" del Estatuto está negociado, por tanto cree que "no hay tantas diferencias". "Confío en que finalmente vaya a haber un acuerdo".