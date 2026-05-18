Diputación de Ciudad Real moviliza 3,5 millones de euros en ayudas de emergencias para responder a los daños de los temporales en la provincia

La Diputación de Ciudad Real aprobará este jueves, en sesión plenaria extraordinaria, un paquete de ayudas de emergencia por valor de 3,5 millones de euros destinado a paliar los daños ocasionados por los distintos temporales y episodios climatológicos adversos registrados en la provincia en los últimos meses.

Así lo ha anunciado esta mañana la portavoz del equipo de gobierno de la institución provincial, Rocío Zarco, durante una rueda de prensa previa a la celebración de la Comisión de Hacienda, prevista para hoy, donde se dictaminará inicialmente esta propuesta impulsada por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde.

Del total de las ayudas, 2 millones de euros se destinarán a los municipios más afectados por los temporales, mientras que 1,5 millones de euros irán dirigidos al arreglo y mejora de caminos rurales en el resto de localidades de la provincia.

Distribución de las ayudas a municipios afectados

Rocío Zarco ha explicado que, tras el análisis de las solicitudes presentadas por los ayuntamientos y la valoración técnica realizada por los servicios de la Diputación, se ha determinado que un total de 40 municipios han sufrido los daños más significativos.

La distribución de los 2 millones de euros destinados a estas localidades se ha establecido en varios tramos, atendiendo al grado de afectación registrado en cada municipio. En el tramo de menor cuantía, con una ayuda de 15.000 euros, se encuentra El Hoyo.

Por otra parte, recibirán 25.000 euros los municipios de Arroba de los Montes, Cabezarrubias del Puerto, El Torno, Horcajo de los Montes, Los Cortijos, Mestanza, Navalpino, Navas de Estena, San Lorenzo de Calatrava, Solana del Pino, Alcoba de los Montes, Anchuras, Fontanarejo, Fuente el Fresno, Puerto Lápice y Villarta de San Juan.

Rocío Zarco durante la rueda de prensa | OC

En el siguiente tramo de ayudas, dotado con 40.000 euros por municipio, se sitúan Abenójar, Alamillo, Almadenejos, Luciana, Santa Cruz de Mudela, Brazatortas, Herencia, Piedrabuena, Porzuna, Saceruela, Valdemanco del Esteras y Villarrubia de los Ojos.

Asimismo, los municipios de Almadén, Guadalmez, Agudo, Almodóvar del Campo, Chillón, Hinojosas de Calatrava y Puebla de Don Rodrigo percibirán ayudas de 65.000 euros.

Las cuantías más elevadas corresponden a Fernán Caballero y Fuencaliente, que recibirán 100.000 euros cada uno, mientras que El Robledo y Malagón, considerados los municipios más afectados de la provincia, contarán con ayudas de 200.000 euros respectivamente.

Rocío Zarco ha explicado que las subvenciones nominativas de emergencia podrán destinarse tanto a gasto corriente como a inversión, otorgando plena autonomía a los ayuntamientos para decidir el destino de los fondos en función de sus necesidades más urgentes. En concreto, del total de los 2 millones de euros, 585.000 euros podrán destinarse a gasto corriente y 1.415.000 euros estarán dirigidos a inversiones.

Refuerzo de la red de caminos rurales

El segundo bloque de ayudas, dotado con 1,5 millones de euros, beneficiará a 66 municipios mediante inversiones destinadas al arreglo y acondicionamiento de caminos rurales.

La portavoz del Equipo de Gobierno ha detallado que esta línea de ayudas responde a una de las principales necesidades detectadas tras los episodios de lluvias y temporales, reforzando la red de caminos del conjunto del territorio provincial y garantizando mejores condiciones de acceso y comunicación en el ámbito rural.

Durante la comparecencia, Rocío Zarco, ha reclamado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que “pase de los anuncios a los hechos” y active cuanto antes el anunciado plan de caminos regional. En este sentido, ha comentado que la Diputación está siendo “la única administración que está poniendo recursos ya a disposición de los ayuntamientos, como hicimos el año pasado. Nuestros pueblos necesitan una respuesta rápida y eficaz y solo con recursos se demuestra que las personas importan”.

La propuesta será aprobada inicialmente hoy lunes en Comisión de Hacienda y posteriormente elevada al Pleno extraordinario convocado para este jueves 21 de mayo. Una vez aprobada definitivamente y cumplidos los plazos administrativos correspondientes, incluyendo un periodo de exposición pública de 15 días, los ayuntamientos podrán comenzar a disponer de las cantidades asignadas.