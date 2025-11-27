Detienen a tres personas en Puertollano por vender droga en una vivienda cercana a varios centros escolares

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a dos hombres y una mujer como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas ya que disponían de una vivienda cercana a varios centros escolares en la que distribuían sustancias estupefacientes principalmente a jóvenes, algunos de ellos menores de edad.

La investigación comenzó a principios de este año, cuando gracias a la colaboración ciudadana, la Policía Nacional recibió información que señalaba una vivienda en la localidad donde acudían a diario personas muy jóvenes, supuestamente a comprar sustancias estupefacientes.

Realizadas las primeras investigaciones, los agentes confirmaron la veracidad de la denuncia anónima, comprobando que a este lugar acudían diariamente grupos de jóvenes -algunos de ellos menores de edad- a comprar marihuana y hachís en pequeñas dosis para su consumo.

Una vez identificados plenamente el titular de la vivienda y otras dos personas que colaboran con él en el proceso de venta, se realizó un registro tanto en el domicilio investigado como en otras dos viviendas relacionadas con las personas investigadas, entre ellos un domicilio que utilizaban como “guardería” para esconder y preparar la droga para la venta.

Material intervenido por la Policía Nacional | OC

En los registros se intervinieron 51 bolsitas de marihuana y 18 envoltorios de hachís dispuestos para la venta, más otros 430 gramos de marihuana y 150 de hachís con los que supuestamente preparaban las dosis individuales. Además, se hallaron varias cajas de benzodiacepinas, pastillas de MDMA (éxtasis), una pequeña cantidad de tutsi (cocaína rosa), tres básculas de precisión y más de 1.000 euros en efectivo.

Del hallazgo de hachís y benzodiacepinas, presumiblemente para distribuirla mezclada para obtener efectos similares al “karkubi", una mezcla de sustancias que puede producir graves efectos sobre la salud.

Los tres investigados fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.