Desmantelan en Puertollano un entramado criminal especializado en la distribución y consumo de cocaína y heroína

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a 17 integrantes de una organización criminal especializada en la distribución y consumo de estupefacientes.

Los presuntos traficantes habían creado una red de viviendas en las que no sólo se almacenaba y distribuía la droga, sino que también se facilitaba su consumo en diferentes “narcosalas” en las que los consumidores habituales podían consumir de manera inmediata, las dosis de cocaína y heroína que adquirían.

Tras informaciones recabadas por la Policía Nacional, los investigadores verificaron la existencia de un entramado de viviendas en la barriada del Carmen que los delincuentes utilizaban para el tráfico de estupefacientes, de tal modo que nunca realizaban las ventas desde un mismo lugar, sino que cambiaban periódicamente los puntos de distribución para así dificultar cualquier actuación u operativo policial en caso de ser detectados, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Además, estos traficantes se valían de una serie de colaboradores o “machacas” que a cambio de un suministro fijo de dosis de droga, ejercían como vigías para alertar de la presencia policial, o bien como distribuidores para colaborar con el menudeo de la droga fuera de los principales puntos de venta.

Distribuían cerca de un kilogramo de droga cada mes sólo en Puertollano

De los servicios de vigilancia efectuados por los investigadores de la Policía Nacional, así como las actas intervenidas en puntos de venta por toda la localidad y estupefacientes decomisados en los registros, se estima que esta organización llegaba a procesar y distribuir en torno a un kilogramo de cocaína y heroína cada mes.

Durante el cierre de esta operación los agentes detuvieron a 17 personas, desmantelaron hasta cuatro “narcoviviendas” y efectuaron un total de siete registros simultáneos, incluyendo la vivienda que en ese momento estaba siendo utilizada como punto de almacenaje o “guardería”. En total se han decomisado 160 gramos de cocaína, 23 dosis de droga ya preparadas para su venta, 1.000 euros en efectivo, teléfonos móviles, herramientas y documentación.

Los dos máximos responsables de la organización estaban además en busca y captura por encontrarse fugados de la justicia al tener en vigor una orden de detención e ingreso en prisión.

En esta operación han participado agentes del Grupo de Estupefacientes, Seguridad Ciudadana y Policía Científica de las Comisarías de Ciudad Real y Puertollano. Además, han intervenido Medios Aéreos de la Jefatura Superior de Castilla-La Mancha, la Unidad de Intervención Policial (UIP) y Unidad de Guías Caninos.