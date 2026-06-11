El responsable del establecimiento ha sido detenido

Desactivan un punto de venta de droga en un establecimiento de ocio de Puertollano

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a un varón como presunto responsable de los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. El detenido es el titular de un local de ocio de la localidad desde el que se facilitaba la distribución y el consumo de cocaína entre los clientes.

Onda Cero Ciudad Real

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Armas de fuego intervenidas por la Policía Nacional
Armas de fuego intervenidas por la Policía Nacional | OC

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a un varón como presunto responsable de los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

El detenido es el titular de un local de ocio de la localidad desde el que se facilitaba la distribución y el consumo de cocaína entre los clientes.

Los investigadores obtuvieron indicios de que se había producido un incremento de la presencia de drogas, principalmente cocaína, en una zona concreta de Puertollano, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado de prensa.

Las pesquisas posteriores les permitieron verificar la existencia de un punto de venta en un establecimiento de ocio, por lo que se dispuso un operativo policial con unidades de Seguridad Ciudadana para realizar una inspección en el local.

Material intervenido por la Policía Nacional en Puertollano
Material intervenido por la Policía Nacional en Puertollano | OC

En el registro, los agentes localizaron un cuarto en la parte trasera en el que en ese momento se estaban procesando dosis individuales de cocaína para su venta, dos básculas de precisión, 29 bolsas monodosis, 54 gramos de cocaína y 155 euros en efectivo.

Además, los agentes intervinieron tres armas de fuego largas y una pistola, a las que se les habían eliminado los números de serie identificativos.

La Policía Nacional procedió al precinto temporal del establecimiento y la detención del responsable, al que se le imputan los delitos de tráfico de estupefacientes y tenencia ilícita de armas.

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