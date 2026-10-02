Denuncian inseguridad en Torrenueva: incendios, robos, peleas y amenazas a la alcaldesa

Tres incendios en una sola noche, presuntamente provocados, se suman a la lista de delitos que se producen desde hace unos meses en Torrenueva.

Robos, daños en propiedades públicas y privadas, peleas o amenazas, una sucesión de incidentes cada vez más frecuentes y graves que han roto la tranquilidad en esta localidad, provocando miedo e inseguridad a sus habitantes, como explica a Onda Cero Gema López, alcaldesa torreveña.

Estos hechos está siendo investigados por las autoridades competentes, aunque buena parte de ellos se atribuyen presuntamente a una misma persona, que ha sido identificada y denunciada ante las autoridades. Desde el Ayuntamiento señalan que su actitud desafiante y reiterada genera una alarma creciente en el municipio.

La propia alcaldesa y el primer teniente de alcalde han sufrido episodios de acoso, intimidación, amenazas y provocaciones, que ya han sido denunciados.

López quiere trasmitir un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Torrenueva, se está haciendo todo lo posible para poner fin a esta situación.

El Ayuntamiento recomienda a quien pueda presenciar un hecho delictivo o una situación de riesgo que no intervenga directamente y que avise de inmediato al 112 o a la Guardia Civil (062). También recuerda la importancia de denunciar formalmente.