CSIF denuncia amenazas e insultos a una médico de Urgencias y a una ginecóloga en el Hospital de Ciudad Real

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia una nueva agresión verbal a una médico de Urgencias y a una ginecóloga durante el transcurso de su jornada laboral.

Las facultativas, que se encontraban de guardia en el servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR), fueron amenazadas e insultadas por una paciente a la que se le había desprogramado su consulta de Ginecología.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde de ayer lunes cuando la mujer se dirigió a Urgencias, tras comunicarle que su cita había sido anulada. Una vez allí, se le informa que se le atendería, pero que debía esperar, ya que había más pacientes y urgencias con prioridad que no podían esperar, según informa CSIF en un comunicado de prensa.

Transcurridas unas horas, y al ver que no se le atendía, la mujer accede al interior de una consulta en la que una facultativa se encontraba explorando a una embarazada de 39 semanas. En esos momentos, empieza a increpar a la profesional sanitaria llamándola “inútil” y diciéndole que “tenían que poneros una bomba para que salieseis ardiendo”.

Lejos de apaciguarse, la paciente continúa insultando a los facultativos, gritando: “No hacéis bien vuestro trabajo” y “os merecéis todo lo que os está pasando”. La facultativa, que fue acorralada por la mujer, tuvo que levantarse y salir de la consulta dejando allí a la mujer embarazada.

Una vez fuera, consiguió llamar a la enfermera de triaje y al personal de seguridad para que le acompañasen dentro de la consulta y lograr así echar a la paciente, ya que no se iba y seguía vociferando.

Pese a ello, la mujer se queda esperando y, al llegar una urgencia prioritaria, consigue volver a acceder al interior de la consulta donde se encuentra la ginecóloga y la paciente a la que iba a explorar y valorar. En esos instantes, se tira al suelo y empieza a insultar nuevamente a la facultativa.

Es entonces cuando seguridad trata de apaciguarla, pero al no conseguirlo, tienen que personarse hasta cinco miembros de la Policía Nacional para reducirla. Tras tomar declaración a las dos facultativas, e interponer la correspondiente denuncia, la Policía Nacional se lleva detenida a la paciente.

El sindicato, que condena los hechos y reitera su rotunda oposición a cualquier forma de agresión e interferencia en el trabajo de todos los profesionales del ámbito sanitario, lamenta que este tipo de prácticas se repitan con demasiada frecuencia.

“Es inadmisible que hechos de estas características sigan ocurriendo a diario. Nada justifica una agresión ni física ni verbal. No podemos consentir que se nos menosprecie como personas ni como profesionales”, señala Ana Isabel Fernández, presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha.

Desde el sindicato se exige la formación de todas las plantillas de los centros sanitarios a fin de desarrollar habilidades comunicativas y sociales que permitan la prevención de este tipo de situaciones, el aumento y mejora de las medidas de seguridad en los centros de trabajo, a través de la dotación de un mayor número de personal de seguridad, la dotación de medios técnicos de seguridad eficaces, así como campañas de sensibilización a la población por parte del Sescam.