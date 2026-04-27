En la N-420

Fallece un hombre tras salirse de la vía con su moto en Almodóvar del Campo

Un hombre de 51 años de edad ha fallecido este lunes tras sufrir una salida de vía con la moto que conducía por la carretera N-420, dentro del término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real).

Europa Press

Ciudad Real |

Ambulancia del SESCAM
Ambulancia del SESCAM | Europa Press

Un hombre de 51 años de edad ha fallecido este lunes tras sufrir una salida de vía con la moto que conducía por la carretera N-420, dentro del término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 15.54 horas en el kilómetro 128 de la citada vía.

Estas mismas fuentes indican que el motorista no ha tenido asistencia sanitaria ya que ha fallecido en el acto.

Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero medicalizado, un médico de Urgencias y una ambulancia de soporte vital básico, así como efectivos de la Guardia Civil.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer