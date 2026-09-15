Crece en un 26% el número de denuncias por violencia de género durante el verano en Ciudad Real

El número de denuncias por violencia de género creció un 26% en la provincia de Ciudad Real durante los meses de verano, en comparación con el promedio de los primeros meses del año.

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha dado cuenta de las denuncias presentadas entre junio y agosto en esta provincia y que ascienden a 314. Y es que precisamente en la época estival suele incrementarse este tipo de casos.

Son datos demoledores, dice Broceño, porque en comparación con la media de los cinco primeros meses del año, de enero a mayo, la cifra de denuncias por violencia machista aumentó un 26% en verano.

Al cierre de agosto, en la provincia de Ciudad Real había 1026 víctimas de violencia de género, de las cuales la mitad corresponden a casos de especial relevancia. Además, el 88% de estas mujeres cuentan con órdenes de protección

Declaraciones de Broceño durante el minuto de silencio que se ha guardado en la subdelegación del Gobierno de Ciudad Real, con representantes de todas las administraciones, para condenar el último asesinato de una mujer a manos de su marido.

La víctima es Hortensia, de 88 años, y el suceso tuvo lugar en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Ya son 37 las mujeres fallecidas por violencia de género en España en lo que va de año.