Ciudad Real reclama más investigación, prevención y apoyo a las pacientes que sufren cáncer de mama

La Plaza Mayor y la Plaza del Pilar de Ciudad Real han acogido este 19 de octubre sendos actos con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, en los que AMUMA y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han dado voz a las necesidades de las personas afectadas por esta enfermedad y sus familias.

La concejal de Educación, María José Escobedo, ha participado en la lectura del manifiesto de AMUMA, mientras que la responsable municipal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, ha asistido al acto organizado por la AECC.

Ambas representantes municipales han puesto en valor el trabajo de las asociaciones en el acompañamiento emocional, psicológico y social de las pacientes, así como la importancia de seguir avanzando en la prevención, la investigación y la mejora de los recursos asistenciales.

Durante el encuentro celebrado en la Plaza Mayor, Escobedo ha agradecido a AMUMA el apoyo que presta a las mujeres que afrontan un cáncer de mama, una labor que considera fundamental para hacer frente a las consecuencias de la enfermedad más allá del tratamiento médico.

La concejal ha recordado que el diagnóstico puede dejar secuelas físicas y también emocionales y psicológicas, por lo que resulta imprescindible contar con entidades capaces de ofrecer una atención cercana y continuada.

“Sabemos que atravesar un cáncer de mama no solamente deja cicatrices físicas, sino también emocionales y psicológicas”, ha señalado Escobedo, quien ha expresado el agradecimiento del Ayuntamiento a la asociación por acompañar a las personas afectadas durante todo el proceso.

Por su parte, la presidenta de AMUMA, Sonia Marchán, ha centrado su manifiesto en la realidad que viven las mujeres durante y después de la enfermedad. Desde su doble condición de representante de la asociación y paciente, ha recordado el impacto que supone recibir el diagnóstico y la necesidad de visibilizar unas secuelas que no siempre resultan evidentes.

“El cáncer de mama de rosa no tiene absolutamente nada”

“El cáncer de mama de rosa no tiene absolutamente nada”, ha afirmado Marchán, aludiendo a las dificultades que acompañan a los tratamientos, como el dolor, la fatiga, el linfedema, la pérdida de autoestima, los problemas laborales y el miedo a una posible recaída.

La presidenta ha destacado que, aunque los avances médicos han mejorado la supervivencia, todavía existen importantes retos en materia de detección precoz, investigación y atención integral.

Entre las principales reivindicaciones de AMUMA figuran estudiar la ampliación del cribado a mujeres de entre 40 y 44 años, mejorar el acceso a la reconstrucción mamaria en la provincia, reforzar la atención a las secuelas y garantizar recursos para la investigación del cáncer metastásico.

Marchán también ha insistido en que el final de los tratamientos no supone necesariamente el fin de la enfermedad y sus consecuencias. “Sobrevivir es importantísimo, pero vivir bien también lo es”, ha subrayado, al defender una atención que contemple las necesidades físicas, emocionales y sociales de las pacientes.

Asimismo, ha reclamado mayor reconocimiento y financiación estable para las asociaciones, cuyo trabajo complementa la asistencia sanitaria.

AECC y representantes institucionales | OC

Aurora Galisteo ha acompañado a la AECC

En la Plaza del Pilar, Aurora Galisteo ha acompañado a la Asociación Española Contra el Cáncer en un acto dedicado a recordar a las pacientes y trasladarles un mensaje de apoyo. La concejal de Servicios Sociales ha resaltado la trayectoria de la entidad en Ciudad Real y los recursos que pone a disposición tanto de las personas diagnosticadas como de sus familiares.

“Hablar de la Asociación Española Contra el Cáncer es sinónimo de calidad, de acompañamiento y de calidez”, ha manifestado Galisteo, quien ha remarcado que el impacto de un diagnóstico afecta al conjunto de la familia y hace necesario disponer de apoyo especializado durante las distintas etapas de la enfermedad.

La responsable municipal ha reafirmado la colaboración del Ayuntamiento con la AECC y ha recordado el convenio suscrito para difundir sus programas de salud y prevención a través de Ciudad Real Televisión. También ha felicitado a la asociación por la campaña desarrollada junto al Colegio Oficial de Farmacéuticos en el marco de la Mesa Municipal de Salud, con la que se pretende acercar información preventiva y recursos asistenciales a la ciudadanía, incluidas las pedanías.

El gerente de la AECC en Ciudad Real, Miguel Ángel Galán, ha agradecido la participación de las instituciones y de las entidades que se han sumado a la jornada, destacando que cada paciente vive la enfermedad de una manera diferente y necesita un acompañamiento que vaya más allá de la atención médica. Aunque ha valorado la mejora de los datos de supervivencia, ha advertido de que sigue siendo necesario impulsar la investigación y reforzar el respaldo social.

“El mensaje es de acompañamiento a todas las pacientes, para que sepan que no están solas”, ha señalado, haciendo hincapié en la importancia de que toda la sociedad se implique en esta causa.

Las dos convocatorias han servido para visibilizar las necesidades de las personas afectadas por el cáncer de mama y recordar que la lucha contra la enfermedad requiere prevención, investigación, atención sanitaria de calidad y apoyo continuado. Una labor en la que las asociaciones desempeñan un papel esencial para que ninguna paciente ni su familia tengan que afrontar el proceso en soledad.