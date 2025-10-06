Ciudad Real invertirá los fondos europeos EDIL en el Teatro-auditorio y en los barrios de El Pechel, La Granja y Plaza de Toros

El alcalde de Ciudad Real ha valorado hoy la resolución provisional del Ministerio de Hacienda publicada la pasada semana en la que se conceden a la capital 14.301.320 euros del programa FEDER-EDIL (contando con la aportación municipal del 15% que establece la convocatoria) para la ejecución de las iniciativas integradas en el proyecto “Ciudad Real - Impulsa Capital”.

Francisco Cañizares se ha mostrado muy satisfecho con la que será “la mayor inversión en fondos europeos que nunca ha llegado a Ciudad Real”.

El primer edil ha destacado que el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Ciudad Real ha sido el que ha contado con la mejor valoración de las grandes ciudades de Castilla-La Mancha y ha avanzado que su ejecución posibilitará “dar un salto de calidad a Ciudad Real” con la mejora que se va a acometer en algunos de los barrios con menor desarrollo económico.

El proyecto “Ciudad Real – Impulsa Capital” incluía cuatro líneas de actuación para la revitalización de La Granja, de Plaza de Toros, de San Antón y de Larache. En este último barrio la concesión de la subvención europea permitirá dar un impulso al Teatro Auditorio para que la capital pueda disponer “de la gran infraestructura cultural que necesita”.

Cañizares ha apuntado que el proyecto se ejecutaría en tres fases sucesivas, la primera de las cuales permitirá finalizar un auditorio cultural que vendrá a corregir “las deficiencias actuales” que tiene la ciudad en cuanto a espacios escénicos.

Para su completa financiación ha apelado a la participación también de otras administraciones como Diputación y Junta de Comunidades. El objetivo es que el teatro-auditorio esté finalizado en su totalidad antes del año 2029.

Inversión de los fondos EDIL en Ciudad Real | OC

El consistorio esperará ahora a la resolución definitiva de la convocatoria, que ahora ha abierto un plazo de alegaciones, desde la tranquilidad “de haber sido los mejor valorados”. La inversión europea permitirá que en los próximos años se puedan acometer “obras que transformarán” la ciudad, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos.

El alcalde ha agradecido la participación de todos los técnicos que han tomado parte y ha señalado que para la redacción definitiva de los proyectos que se incluían en el programa global, el consistorio tratará de adaptarlos a las cuantías definitivas que conceda Europa aunque ha apuntado que el Ayuntamiento podría aportar más del 15% que establece la convocatoria.