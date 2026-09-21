Ciudad Real aprueba el proyecto para la pavimentación de la carretera de Carrión

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado hoy el proyecto para la pavimentación y refuerzo del firme en la carretera de Carrión.

La actuación vendrá a completar la mejora de esa vía, tras las obras que ya se han acometido en el tramo inicial hasta la rotonda del AVE. Ahora se actuará desde ese punto hasta la rotonda de salida del polígono industrial culminando así la renovación completa de una arteria muy importante de entrada y salida de la ciudad.

El portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, ha dado a conocer los detalles de un proyecto que contará con 382.000 euros de presupuesto inicial, subvencionados a través del plan extraordinario de obras de la Diputación provincial, y que tras su próxima licitación tendrá un plazo de ejecución cercano a dos meses.

Entre los asuntos abordados hoy por el órgano de gestión municipal destaca también la aprobación de las bases de la convocatoria de ayudas a personas celíacas e intolerantes al gluten, con una partida económica de 20.000 euros.

Guillermo Arroyo ha recordado que esta iniciativa fue planteada en el pleno municipal por el concejal no adscrito y ahora la pone en marcha el equipo de gobierno, con una ayuda máxima de 500 euros por persona.

Y también se le ha dado el visto bueno a la convocatoria del Premio López Villaseñor de Artes Plásticas, en su 35ª edición, para el que se ha previsto un presupuesto de 21.500 euros

Tramitación del protocolo de la ZBE

Entre los asuntos que recogía el orden del día de la Junta de Gobierno se encontraba también la tramitación del protocolo de actuación de la Zona de Bajas Emisiones ante episodios de contaminación. Arroyo ha explicado que finalmente el punto se ha retirado a solicitud del grupo municipal socialista, que ha pedido tiempo para poder estudiar su contenido. “En aras del consenso” y en espera de “sus propuestas y aportaciones”, el portavoz municipal ha asegurado que el equipo de Gobierno ha atendido la petición del PSOE.

El protocolo es un documento técnico que se encargará de determinar las actuaciones a adoptar ante posibles episodios de contaminación que, hasta el momento, ha asegurado Arroyo, no se han producido: “en este año no hemos tenido ningún episodio para poder activarlo”.

El portavoz ha vuelto a reiterar la postura del consistorio para una Zona de Bajas Emisiones que no supone restricciones de acceso a los ciudadanos.