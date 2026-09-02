La medida entrará en vigor el próximo lunes

Ciudad Real adelanta el horario de la línea 2 de autobús urbano para facilitar el acceso al primer tren de Renfe

El Ayuntamiento de Ciudad Real adelantará, a partir del próximo lunes, el horario de la línea 2 del servicio de autobuses urbanos con el objetivo de adaptarlo a la modificación de horarios anunciada por Renfe y facilitar el desplazamiento de los usuarios que utilizan a primera hora de la mañana los servicios ferroviarios con destino Madrid.

Onda Cero Ciudad Real

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Estación del AVE de Ciudad Real
Estación del AVE de Ciudad Real | OC

El Ayuntamiento de Ciudad Real adelantará, a partir del próximo lunes, el horario de la línea 2 del servicio de autobuses urbanos con el objetivo de adaptarlo a la modificación de horarios anunciada por Renfe y facilitar el desplazamiento de los usuarios que utilizan a primera hora de la mañana los servicios ferroviarios con destino Madrid.

La modificación permitirá que aquellas personas que necesiten tomar el primer tren de la mañana, con salida prevista a las 6:20 horas, puedan desplazarse hasta la estación de Ciudad Real utilizando el transporte urbano y llegar con la suficiente antelación.

El concejal de Movilidad, Miguel Hervás, ha explicado que “desde el próximo lunes se va a adelantar el horario de la línea 2 del autobús urbano de Ciudad Real” para dar respuesta a las nuevas necesidades generadas por el cambio de horarios ferroviarios.

Hervás ha señalado que “el motivo es que todos aquellos usuarios que quieran llegar a coger el primer tren de la mañana, que saldrá a las 6:20, puedan hacerlo desde el transporte urbano de Ciudad Real”.

En este sentido, ha destacado que la medida pretende “ayudar a todas esas personas que se desplazan hacia Madrid por las mañanas en el AVE, para que puedan hacerlo utilizando el transporte urbano”.

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