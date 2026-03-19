El ciclo "Arena Viva" traerá a la Plaza de Toros de Ciudad Real cuatro espectáculos como Luz Casal y un Festival Indie

Heredia Producciones, con la copromoción de Provenue y la colaboración de Eventos Marenostrum y el Ayuntamiento de Ciudad Real, anuncia el nacimiento de ARENA VIVA, un ciclo de cuatro espectáculos de música en vivo que transformará la renovada Plaza de Toros de Ciudad Real en un nuevo referente cultural de Castilla-La Mancha durante el verano de 2026.

La Plaza de Toros de Ciudad Real, de la que el Ayuntamiento de Ciudad Real es titular, ha sido objeto de una profunda renovación con una inversión superior a los 2 millones de euros, convirtiéndola en una de las instalaciones más modernas de su categoría en la región.

El coso de 1843, hasta ahora centrado principalmente en los eventos taurinos, da un paso firme hacia una dinámica más frecuente de usos, al abrir sus puertas a la música y al espectáculo en vivo de la mano de ARENA VIVA, un ciclo que busca consolidar este espacio como un gran escenario cultural al servicio de todos los ciudadanos.

En la presentación del Festival, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha subrayado que la iniciativa avanza en el objetivo con el que está trabajando el consistorio capitalino de convertir a la Plaza de Toros en un referente para la cultura: “hoy se cumple una ilusión grande que teníamos en Ciudad Real”, ha afirmado.

Cartel de "Arena Viva" | OC

Cañizares, ha felicitado a los promotores de “Arena Viva”, a quienes ha deseado “mucho éxito” para que la cita se convierta en fija en el calendario de la capital y pueda seguir ampliando su oferta en los años siguientes.

Por su parte, Chus Heredia, responsable de Heredia Producciones, ha avanzado que lo que hoy han presentado es “sólo el arranque del ciclo”, pero que esperan poder aportar “nuevas sorpresas antes de que acabe”. Las entradas para los eventos se pueden adquirir en el portal baila.fm y en provenue.es.

Con una capacidad para grandes aforos y una acústica natural privilegiada, el coso manchego se convierte así en el nuevo gran venue del verano en Castilla-La Mancha, apostando por una programación diversa que abarca el flamenco, la canción de autor, el indie, el pop y la música en directo de primer nivel, y el humor.

Programación de espectáculos

La primera actuación será el 6 de junio, un espectáculo flamenco. El 13 de junio tendrá lugar un concierto de Luz Casal. El 20 de junio se celebrará un festival indie con las actuaciones de Ultraligera, Walls, Amatria y Dj InnMir. Y para finalizar, el 11 de julio espectáculo de Aguilera&Meni como broche humorístico.

Los espectáculos de ARENA VIVA están ya a la venta en baila.fm y Provenue.es/ciudadreal, canal de venta oficial del recinto y del ciclo.