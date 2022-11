Carlos Marín valora la normalidad en la circulación de camiones por las carreteras de Ciudad Real

En declaraciones a Onda Cero, Marín insiste en que no es el momento de un paro que además es patronal y por lo tanto no se permiten los piquetes informativos. Vuelve a pedir respeto para aquellos transportistas que quieren trabajar y espera que no se genere una guerra entre camioneros.

Marín entiende las reivindicaciones que hace la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte pero subraya que son las mismas que las asociaciones patronales vienen defendiendo desde hace muchos años, aunque en este paro no se piden otras cosas como rebajar el precio de los combustibles.

REELECCIÓN AL FRENTE DE FECIR

Por otro lado, Carlos Marín volverá a ser reelegido el jueves día 17 presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR) por otros cuatro años más.

Va a ser el único candidato y se ha mostrado orgulloso por haber recibido ya el 90% de los apoyos.

Sus objetivos en el nuevo mandato serán incrementar el número de sectoriales y territoriales en FECIR y aumentar el presupuesto de la organización.

Marín quiere contar con todo el equipo de dirección que ha tenido en los últimos años aunque no descarta que se produzca alguna baja por motivos laborales.