La situación es "extremadamente preocupante"

Carlos Marín, presidente de la patronal de Ciudad Real: "Alguien se está forrando con el conflicto de Oriente Medio y no son las gasolineras"

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha manifestado que la situación es “extremadamente preocupante” debido al conflicto de Oriente Medio y alguien “se está forrando” con el incremento del precio del combustible “y no son las gasolineras”.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha manifestado que la situación es “extremadamente preocupante” debido al conflicto de Oriente Medio y alguien “se está forrando” con el incremento del precio del combustible “y no son las gasolineras”.

En declaraciones a Onda Cero, Marín subraya que las petroleras están repercutiendo el precio del crudo en las estaciones de servicios. Esto hace que el precio del combustible aumente pero apunta que “cuando se incrementa, las gasolineras venden menos”.

En este sentido, cree que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia debería intervenir para evitar que se produzca esta situación en el precio de la gasolina.

Además, el presidente de FECIR señala que la mayor parte del gas y del petróleo que viene a España llega desde Estados Unidos y no a través del estrecho de Ormuz.

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