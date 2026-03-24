Carlos Marín, presidente de FECIR: "Las medidas del Gobierno son insuficientes, el ministro de Transportes no ha cumplido con su palabra"

Las ayudas anticrisis que estableció el Gobierno y que ya entraron en vigor son insuficientes. Es la valoración que ha hecho en Onda Cero el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín.

Recuerda que las empresas están atravesando una situación delicada debido al conflicto bélico en Oriente Medio. Sobre todo aquellos sectores que están afectados más directamente por el precio del combustible, como transportistas, taxistas, agricultores o aquellos que tienen flota de comerciales. En el caso de los transportistas, el 40% de los costes son los combustibles.

En este sentido, Marín acusa al ministro de Transportes de no cumplir con la palabra en cuanto a ayudas prometidas para los transportistas y considera que las medidas aprobadas por el Gobierno no es la solución.

El también presidente de la Federación de Empresas de Transportes de Castilla-La Mancha advierte que los transportistas podrían convocar movilizaciones.

Precio del Polígono Oretania: "Es una barbaridad y una aberración"

Por otro lado, y después de que la presidenta de Casa47, lo que antes se conocía como SEPES, asegurara que se iba a mantener el precio de 87 euros/m2 del polígono industrial “Oretania” de Ciudad Real, Carlos Marín considera que es una barbaridad y una aberración, teniendo en cuenta que otros polígonos situados al lado de autovía, como los de Valdepeñas y Manzanares, tienen precios mucho más baratos.

Asegura que ha habido empresas que han preguntado por el polígono de Ciudad Real, pero cuando se les dice el precio “ya no vuelven a preguntar”.