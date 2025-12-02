Carlos Marín, presidente de FECIR: "Las manifestaciones preventivas antes de la negociación no me gustan, pueden tomarse como una coacción"

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha valorado la manifestación que se celebró ayer en Ciudad Real convocada por el sindicato Comisiones Obreras para reivindicar un incremento salarial por encima de la media nacional y una reducción de la jornada laboral de cara a la negociación colectiva de la provincia para el año 2026.

Marín ha dicho en Onda Cero que “las manifestaciones preventivas y las advertencias antes de que empiece la negociación no me gustan” y advierte que este tipo de protestas “pueden tomarse como una coacción”.

Reconoce que la negociación colectiva de 2026 será difícil y complicada porque además “la situación de las empresas se está deteriorando poco a poco y así será más difícil negociar” los convenios colectivos.

El presidente de la patronal de Ciudad Real señala que en lugar de hacer una negociación colectiva a tres bandas con la Junta de Comunidades como garante, sin embargo los sindicatos “se dedican más a escuchar lo que les dicen desde Madrid y la ministra de Trabajo, pero no oyen lo que les dicen desde su territorio, complicando así la negociación colectiva, algo que los empresarios no queremos”.