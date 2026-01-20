Carlos Marín espera una negociación colectiva difícil en Ciudad Real: "Hay que ceder y dar para intentar alcanzar acuerdos"

La negociación colectiva es una negociación y a la hora de negociar se debe ceder y dar para intentar alcanzar acuerdos.

Es la respuesta que ha dado en Onda Cero el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, tras las declaraciones que hizo la pasada semana Comisiones Obreras, en las que el sindicato pedía responsabilidad a la patronal para negociar los convenios provinciales de este año y que esa negociación no se convierta en un mercadeo.

Marín no está de acuerdo con CCOO que afirmó que desde el año 2020 los trabajadores han perdido casi un 6% de poder adquisitivo. “No se han hecho bien los cálculos”, según indica Marín.

El presidente de FECIR reconoce que la negociación colectiva de este año será difícil y pide a los sindicatos que tengan en cuenta que la mayoría de las empresas que hay en la provincia son pymes, micropymes y autónomos “y tienen muchos problemas”.

Este año se tienen que negociar siete convenios en Ciudad Real, el más importante el de comercio en general, a los que se unen otros tres que están pendientes de cerrar: campo, hostelería y pompas fúnebres.