Última hora del descarrilamiento de Rodalies, en directo: nuevo accidente de tren con un muerto y más de 30 heridos

Adif mantiene suspendida la circulación de trenes de Rodalies en toda Cataluña

Adif mantiene suspendida este miércoles la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies en toda Cataluña tras el accidente mortal que se produjo anoche en Gelida (Barcelona), donde un tren chocó contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias.

Adif ha informado de que el restablecimiento del servicio se producirá una vez reconocida la infraestructura y comprobado que queda libre de obstáculos caídos sobre la misma.

Por su parte, la compañía Renfe recomienda el uso de medios de transporte alternativos a las líneas ferroviarias afectadas.

En este sentido, asegura que los viajeros están siendo informados de la suspensión del servicio a través de personal en las estaciones, por la megafonía de trenes y estaciones, en los teléfonos de información 900 41 00 41 y 912 320 320, a través de las redes sociales, de la aplicación de Rodalies y en las webs rodaliesdecatalunya.cat y www.renfe.com.