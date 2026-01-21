Última hora del descarrilamiento de Rodalies, en directo: nuevo accidente de tren con un muerto y más de 30 heridos
Los servicios de emergencia han atendido a 37 personas en un accidente en el que una persona ha perdido la vida.
El sindicato de maquinistas señala un "déficit de mantenimiento" en las vías de alta velocidad liberalizadas
Los maquinistas convocan una huelga general en el sector
El sindicato ferroviario SEMAF ha convocado una huelga general por considerar inadmisible la situación de deterioro constante del ferrocarril.
"Han de implantarse diferentes medidas con urgencia en nuestra red que garantice la integridad de profesionales y usuarios", han explicado en un comunicado.
Adif mantiene suspendida la circulación de trenes de Rodalies en toda Cataluña
Adif mantiene suspendida este miércoles la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies en toda Cataluña tras el accidente mortal que se produjo anoche en Gelida (Barcelona), donde un tren chocó contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias.
Adif ha informado de que el restablecimiento del servicio se producirá una vez reconocida la infraestructura y comprobado que queda libre de obstáculos caídos sobre la misma.
Por su parte, la compañía Renfe recomienda el uso de medios de transporte alternativos a las líneas ferroviarias afectadas.
En este sentido, asegura que los viajeros están siendo informados de la suspensión del servicio a través de personal en las estaciones, por la megafonía de trenes y estaciones, en los teléfonos de información 900 41 00 41 y 912 320 320, a través de las redes sociales, de la aplicación de Rodalies y en las webs rodaliesdecatalunya.cat y www.renfe.com.
Qué ha pasado: un muro, la causa principal
El muro ha caído sobre el primer vagón del tren de cercanías, que ha quedado deformado a consecuencia del impacto y en el que viajaban el grueso de los pasajeros afectados, ha explicado Claudi Gallardo, jefe de intervención de los Bomberos de la Generalitat.
Un muerto y 37 heridos al chocar un tren con un muro caído a la vía en Gelida
Una de las personas que iban en la cabina de un tren de Rodalies ha muerto y otras 37 personas han resultado heridas, cinco de ellas de gravedad, al chocar este martes noche el convoy contra un muro de contención que ha caído a la vía, entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), a causa del temporal.
El accidente se ha producido hacia las 21:00 horas, posiblemente debido a las lluvias caídas en los últimos días, cuando un muro de gran tamaño se ha desplomado sobre la vía justo cuando circulaba un tren de la línea R4 que había partido de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) en dirección a Manresa (Barcelona).
