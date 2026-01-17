"La afición no aguanta a los jugadores", la conclusión del equipo de Radioestadio a pesar de la victoria del Madrid ante el Levante

El Real Madrid se ha impuesto al Levante por 2-0, goles de Mbappé y Asencio, en un partido marcado por los pitos, gritos y pañuelos de la afición contra los jugadores y el presidente, Florentino Pérez, del que han pedido su dimisión tras la semana negra que ha vivido el equipo. "Salva los puntos, pero la afición les ha dicho a los jugadores que no aguanta su comportamiento ni su actitud", ha resumido Ortego, comentarista de Radioestadio, el partido.

El encuentro comenzaba con una sonora pitada a los jugadores cuando han saltado al terreno de juego a calentar. Los más señalados han sido Vinicius y Bellingham en el momento en el que se ha dicho la alineación por los altavoces. Cuando han saltado al terreno de juego los 22 protagonistas, la megafonía del club ha atenuado los pitos, pero cuando ha comenzado el partido, han vuelto a sonar. También han sido pitados a su llegada al estadio.

El partido del Real Madrid es indigno de la camiseta del conjunto blanco

A lo largo de la primera parte, el Real Madrid ha desplegado un mal juego, y a punto ha estado el Levante de adelantarse en el marcador en varias ocasiones. "No le sale nada a ninguno", decía Pereiro. Esto ha provocado que los pitos se intensificaran, sobre todo cada vez que fallaban un pase o que el conjunto granota se acercaba a la portería.

"El partido del Real Madrid es indigno de la camiseta del conjunto blanco", así ha resumido Pereiro la primera mitad de juego. Los blancos no han tirado ni una vez a puerta en los primeros 45 minutos. Esto ha provocado que cuando el colegiado ha pitado el descanso, la afición estallara. Gritos de "¡Fuera, fuera!" y "¡Florentino dimisión!", se han escuchado con claridad.

Mbappé y Asencio resuelven la papeleta en seis minutos

La segunda mitad ha comenzado igual, con un Real Madrid impreciso e inseguro. "No están en el partido", apuntaba Ortego. Si bien, la situación ha mejorado cuando Kylian Mbappé ha marcado el primer gol -de penalti- tras ser derribado dentro del área por un defensa del Levante. Si bien, el gol no ha sido muy celebrado por la afición.

Unos minutos después, Asencio ha puesto el segundo en el marcador con un espectacular remate de cabeza. "Este sí le ha gustado más a la afición", apostillaba Pereiro. Cabe destacar que la afición apenas ha animado, ha permanecido prácticamente en silencio durante todo el encuentro.

El único momento en el que se han escuchado aplausos ha sido tras el tiro al palo de Mastantuono y con la entrada de Arda Güler, que han dado aire fresco al equipo. También ha sido aplaudido Asencio al ser cambiado. Con esta victoria, el Real Madrid salva los muebles antes de recibir al Mónaco en Champions. Los blancos se quedan en segunda posición, a expensas de lo que haga el Barça contra la Real Sociedad.