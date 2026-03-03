En directo, Copa del Rey: Barcelona - Atlético de Madrid
Sigue en directo el partido de vuelta que decidirá el primer finalista de la Copa del Rey. El Barça busca una épica remontada en el Camp Nou tras el 4-0 que el Atlético le endosó hace tres semanas en el partido de ida en el Metropolitano.
41' ¡¡AL PALO GRIEZMANN!!
¡¡AL PALO EL ATLÉTICO!!
La puso Julián desde la izquierda al área y remató Griezmann al poste. ¡El Atlético asusta!
Barcelona 1-0 Atlético de Madrid
33' ¡¡RAPHINHA FUERAAAAAA!!
¡¡HA TENIDO RAPHINA EL 2-0!!
Centro al segundo palo donde Raphinha se eleva por encima de Simeone, pero su remate de cabeza se marcha fuera por muy poco.
Barcelona 1-0 Atlético de Madrid
32' ¡Providencial Pubill!
¡Salvó Pubill!
Qué buena transición armó el Barça con tres toques con Lamine poniendo a correr a Raphinha que se iba solo hacia Musso, pero apareció providencial Pubill para ir al cruce y evitar la ocasión.
Barcelona 1-0 Atlético de Madrid
29' ¡¡GOOOOOOL DEL BARÇAAAAAA!! ¡¡BERNAAAAL!!
¡¡GOL GOL GOL GOL GOOOOOOOL!! ¡¡MARCA BERNAL EL PRIMERO!!
Dejó Lamine atrás a Lookman con un gran regate y puso el centro al interior del área pequeña donde Bernal, completamente solo, la empuja a gol.
Barcelona 1-0 Atlético de Madrid
28' ¡SALVA MUSSO!
¡Y AHORA SALVA MUSSO!
Otra pérdida en salida de balón del Atlético que caza Ferran y su disparo desde dentro del área lo manda Musso a córner.
Barcelona 0-0 Atlético de Madrid
27' ¡QUÉ OCASIÓN DEL ATLÉTICO!
¡HA TENIDO GRIEZMANN EL PRIMERO!
Sorprendió el Atlético con su primera llegada. El centro de Ruggeri al corazón del área lo cazó Griezmann, pero el disparo del francés salió muy centrado y sin problemas para Joan García.
Barcelona 0-0 Atlético de Madrid
23' ¡Lo intenta Lamine!
¡Sigue embotellando el Barça al Atlético!
Ahora probó suerte Lamine Yamal con un disparo desde la frontal del área que Musso despejó con una buena parada.
Barcelona 0-0 Atlético de Madrid
22' ¡¡OTRA DE FERRAN!!
¡¡De nuevo la tuvo Ferran!!
Apareció por primera vez Lamine Yamal, que dejó una buena pelota dentro del área para Ferran Torres, pero el valenciano tampoco logró conectar un buen remate esta vez y se marcha alto.
Barcelona 0-0 Atlético de Madrid
16' ¡¡FERRAN FUERAAAA!!
¡¡Llegó la más clara del Barça!!
Sorprendió el equipo culé con una jugada ensayada a la salida de un córner. Balón atrás para Ferran que sacó un disparo mordido que se va fuera.
Barcelona 0-0 Atlético de Madrid
14' ¡Y ahora prueba Bernal!
¡Otro disparo del Barça!
El Atleti replegado y el Barça sin poder entrar al área, prueba desde fuera. Ahora lo intentó Marc Bernal con un disparo desde la frontal que detuvo Musso sin problemas.
Barcelona 0-0 Atlético de Madrid
13' ¡Lo intenta Raphinha!
¡Segundo intento del Barça!
Cazó Raphinha un balón en el interior del área y armó un disparo rápido que se marchó fuera.
Barcelona 0-0 Atlético de Madrid
12' ¡No puede seguir Koundé!
¡Primer cambio en el Barça!
No puede seguir Koundé que se va al banquillo lesionado. Entra Balde y Cancelo pasa a ocupar el lateral derecho.
Barcelona 0-0 Atlético de Madrid
10' ¡Lesión de Koundé!
¡Se va al suelo Jules Koundé!
El futbolista del Barça se duele del gemelo de la pierna izquierda. Calienta Balde.
Barcelona 0-0 Atlético de Madrid
5' El Barça aprieta y el Atleti se defiende
Aprieta el Barça en este inicio de partido y se deja ver por el área de Musso, pero el bloque bajo del Atlético de Madrid le impide hacer daño a Musso.
De momento, solo Fermín ha probado al portero rojiblanco con un disparo lejano.
Barcelona 0-0 Atlético de Madrid
1' ¡Primera del Barça!
¡El Barça sale a por todas!
Robo de balón en zona peligrosa del equipo culé y Fermín intenta sorprender con un zapatazo desde la frontal que Musso despeja a córner.
Barcelona 0-0 Atlético de Madrid
¡¡Comienza el partido!!
¡¡Arranca el partido en el Camp Nou!!
Barcelona 0-0 Atlético de Madrid
¡¡Todo listo en el Camp Nou!!
¡¡Todo preparado en el Camp Nou!!
Saltan los 22 protagonistas al terreno de juego, ¡el Barça busca la épica!
¡Valiente Simeone!
¡Simeone, valiente!
Por su parte, el Cholo Simeone saca un once valiente con la intención de hacer daño al Barcelona a la espalda con Lookman y Giuliano en las bandas.
Sale el Atlético con: Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Koke, Cardoso; Simeone, Griezmann, Lookman; y Julián Alvarez.
¡El once de Flick!
¡Ya tenemos confirmado el once del Barcelona!
Y Hansi Flick contará con hasta tres bajas importantes esta noche que complicarán aún más la remontada: Eric García, De Jong y Lewandowski.
Sale el Barça con Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine, Ferran y Raphinha.
¡Vive la Copa del Rey en Radioestadio!
¡¡Muy buenas noches!!
El Barcelona busca una épica remontada para estar en la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril en La Cartuja. En frente, un Atlético de Madrid con hasta cuatro goles de ventaja que quiere volver a una final copera trece años después.
¡Vívelo con nosotros en Radioestadio, con Edu García y todo el equipo!