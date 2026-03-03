En directo, Copa del Rey: Barcelona - Atlético de Madrid

5' El Barça aprieta y el Atleti se defiende

Aprieta el Barça en este inicio de partido y se deja ver por el área de Musso, pero el bloque bajo del Atlético de Madrid le impide hacer daño a Musso.

De momento, solo Fermín ha probado al portero rojiblanco con un disparo lejano.

Barcelona 0-0 Atlético de Madrid