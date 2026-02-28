"¡Haz lo que quieras, Lamine, qué bueno que naciste futbolista!", la narración de Alfredo Martínez al hat-trick de Yamal ante el Villarreal

El FC Barcelona se ha impuesto sobre el Villarreal por 4-0 gracias a un hat-trick de Lamine Yamal y un gol de Lewandowski. Un golpe de autoridad a LaLiga, a la espera de lo que haga el Real Madrid el lunes ante el Getafe. En un partido clave para los culés, apareció Lamine Yamal en un claro aviso de cara al partido contra el Atlético de Madrid.

El primer gol llegó tras un robo del Barça en campo propio, que montó rápidamente una contra de las botas de Fermín López. Con un filtrado superó a toda la defensa y dejó solo a Lamine Yamal ante Luiz Júnior, al que superó con un disparo ajustado al palo derecho. "¡Apareció Lamine Yamal, apareció el líder, apareció el campeón, presión en cabeza, encarece el liderato y LaLiga!", narraba efusivamente Alfredo Martínez.

El Villarreal intentó reponerse del golpe y a punto estuvo Ayoze de empatar el encuentro, si bien el colegiado señaló fuera de juego instantes después. El que marcó su segundo gol fue Lamine Yamal, uno de los goles de la temporada.

El 10 del Barcelona se fabricó una jugada personal. Primero, se fue primero de Sergi Cardona y después, con un salto, se deshizo de Moleiro para disparar su típico zurdazo imparable a la escuadra. "¡Genio, genio, genio maravilloso, obra de arte!", comenzaba su narración Alfredo Martínez.

"¡Y Dios se reencarnó en Lamine y el fútbol se hizo arte!" continuaba el narrador de Onda Cero para explicar a los oyentes la genialidad que Lamine se había sacado de la manga. "¡Con un toque angelical mandó la pelota al fondo de la portería para convertir una obra antológica del gol, maravilloso Lamine Yamal engrandeciendo el arte del fútbol, es único, es irrepetible!"

Un segundo gol que hundió al submarino amarillo, incapaz de sobreponerse. Antes del descanso, Laime estuvo a punto de conseguir el hat-trick. Ya en la segunda parte, el Villarreal salió al campo con otra actitud y recortó distancias en el marcador gracias al gol de Gueye. "¡Se mete el Villarreal en el partido!", avisaba Alfredo Martínez.

Durante los siguientes minutos, el partido pareció igualarse, con un Villarreal algo más volcado sobre el área culé. Sin embargo, todo cambió con la entrada de Pedri, asistente para el hat-trick de Lamine Yamal. En una jugada muy similar a la del primer gol, el canario filtró un pase entre líneas para Yamal, que se quedó solo ante el portero y remató al palo largo, imparable.

"¡Haz lo que quieras, Lamine, qué bueno que naciste futbolista!", exclamaba Alfredo Martínez. "¡El Barça es más líder y vuela a tumba abierta!", sentenciaba el narrador de Onda Cero, para dejar claro que el equipo culé se ponía como líder en solitario de LaLiga con esta victoria.

La guinda del pastel la ponía Lewandowski tras un gol que el linier anuló previamente por fuera de juego. Tras revisión del VAR, el Barça pudo celebrar el gol del polaco tras un "maravlloso pase" de Pedri para Koundé, que se la sirvió en bandeja a Robert, que solo tuvo que empujar el cuero. "¡Ensayo de remontada!", concluía Alfredo Martínez.