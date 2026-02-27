Claves sobre la decisión de Griezmann: malestar con su rol y una oferta para irse en marzo

La posible marcha de Antoine Griezmann a la MLS ha alterado el día a día del Atlético de Madrid en los últimos días, especialmente después de que el equipo rojiblanco lograra el billete a octavos de final de la Champions con su goleada al Brujas (4-1).

El francés tiene una importante oferta del Orlando City para incorporarse de inmediato a la disciplina estadounidense en una MLS que acaba de comenzar y que este año parará entre mayo y julio por la disputa del Mundial.

El Orlando City apuesta con fuerza por Griezmann, al que quiere incorporar ya en el mes de marzo, lo que es un requisito indispensable para cerrar su fichaje.

Según ha podido saber Onda Cero, el futbolista se está pensando seriamente aceptar la oferta, aunque aún no tiene una decisión tomada, ya que su deseo siempre ha sido terminar su carrera en la Liga norteamericana.

Esta es la segunda oferta que Griezmann tiene de la MLS, después de que el pasado verano ya rechazara otra de otro equipo. Hace dos años, el francés también rechazó una mareante oferta para dejar el Atlético porque quería hacer cosas importantes con el equipo rojiblanco.

Descontento con su rol

Griezmann comunicó al Atlético la oferta en cuanto tuvo conocimiento de ésta y desde las oficinas dieron el visto bueno a su marcha, pero fue Diego Pablo Simeone el que paró la operación asegurándole que era imprescindible para él.

A pesar de estas palabras de Simeone, Griezmann no está contento con el rol que está teniendo esta temporada y piensa que tiene nivel para contar con más minutos de los que está teniendo, especialmente después de que le hubieran prometido que iba a jugar más.

Ha disputado 36 partidos esta temporada, siendo titular tan solo en 14, cuatro de ellos en Copa del Rey. En sus participaciones, el francés ha marcado doce goles y dado dos asistencias.

El momento

Uno de los dilemas principales es el momento de la temporada en el que llega la oferta, justo antes del tramo final en el que se prevé que el Atlético pueda estar en la pelea por ganar dos títulos importantes. Sin embargo, según ha podido saber Onda Cero, la decisión sobre su futuro depende única y exclusivamente de él.

El equipo rojiblanco está a tan solo un paso de lograr el billete a una final de Copa del Rey en la que no está desde hace 13 años. Los de Simeone pueden certificar su clasificación esta semana con la vuelta de las semifinales en el Camp Nou, al que llegan con la ventaja del 4-0 de la ida.

Muy lejos de la cabeza de LaLiga, a 13 puntos del líder tras 25 jornadas, la otra competición en la que sí mantiene puestas sus esperanzas el Atlético de Madrid es en la Champions, especialmente después de un sorteo benévolo que le ha dejado en la parte más asequible del cuadro.

Los de Simeone se medirán en octavos al Tottenham, que está luchando esta temporada por mantener la categoría en la Premier League, y podrían cruzarse con Barcelona, en cuartos, y Arsenal, en semifinales, antes de llegar a la final.