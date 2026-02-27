Ya se conoce todo el camino de la Champions para Real Madrid, Barcelona y Atlético: partidos, fechas y rivales de los españoles

Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid ya tienen fijado su calendario hasta la ansiada final de la Champions League que se disputará en Budapest el próximo sábado 30 de mayo. El evento ha decidido el camino de todos los conjuntos, ya sea la ruta plateada o la ruta azul, en la que se encuentra el Atlético de Madrid tras derrotar al Brujas en el duelo de vuelta en el Metropolitano. El Real Madrid, al vencer al Benfica, va por la ruta plateada.

Por otro lado, el evento en Nyon ha determinado que el Barcelona ocupe su puesto en la ruta azul, la misma que el Atlético. Los de Hansi Flick esperaban camino y rival al haber finalizado la fase regular de la Champions en quinto lugar y, por tanto, entre los ocho primeros para acceder de manera directa a los octavos, al contrario que Madrid y Atleti. Así, podría haber un Atlético - Barcelona en cuartos de final.

Cabe recordar que los duelos de octavos de final se jugarán el 10-11 de marzo (ida) y 17-18 de marzo (vuelta), mientras que los encuentros de cuartos de final serán el 7-8 de abril (ida) y 14-15 (vuelta). Las semifinales se van al 28-29 de abril (ida) y 5-6 de mayo (vuelta).

Así queda el camino a la final de la Champions 2025-2026

Ruta plateada

El lado izquierdo del cuadro de la Champions League cuenta con los siguientes enfrentamientos:

Real Madrid - Manchester City .

. PSG - Chelsea.

Galatasaray - Liverpool.

Atalanta - Bayern de Múnich.

Ruta azul

El sorteo ha deparado los siguientes duelos en el lado derecho de la Champions: