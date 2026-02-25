Cuándo es el sorteo de octavos de Champions y qué rivales pueden tocar a los equipos españoles

Los equipos conocerán muy pronto su suerte para la próxima ronda de la Champions League. Los octavos de final ya se vislumbran en el horizonte de la competición, pero el sorteo en Nyon debe decidir y el camino y los posibles cruces que esperan hasta la final del próximo 30 de mayo que se disputa en Budapest.

Los duelos de octavos de final se jugarán el 10-11 de marzo (ida) y 17-18 de marzo (vuelta), mientras que los encuentros de cuartos de final serán el 7-8 de abril (ida) y 14-15 (vuelta). Las semifinales se van al 28-29 de abril (ida) y 5-6 de mayo (vuelta).

Cuándo es el sorteo de octavos

Como es habitual, el sorteo de la UEFA tendrá lugar en Nyon, en Suiza, y se celebrará este viernes 27 de febrero a las 12:00 horas (horario peninsular). El evento decidirá el camino de todos los conjuntos hasta la final, ya sea la ruta plateada o la ruta azul, en la que ya se encuentra el Atlético de Madrid tras derrotar al Brujas en el duelo de vuelta en el Metropolitano.

Así queda el cuadro de la Champions League

Por el momento, solo se conocen los cuatro equipos que han superado sus rondas de repesca en la ruta azul: Newcastle, Atlético de Madrid, Bodo/Glimt y Leverkusen. Este miércoles, se conocerán los conjuntos que pasan de ronda por la ruta plateada: Mónaco o PSG, Galatasaray o Juventus, Benfica o Real Madrid, y Dortmund o Atalanta.

Al Atlético de Madrid le pueden tocar Liverpool o Tottenham, dependiendo del sorteo.

Barcelona, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Sporting de Portugal, Manchester City, Arsenal y Bayern de Múnich todavía tienen que conocer su camino hasta la final, solo con los dos últimos con el factor campo asegurado hasta la última parte de la competición.

El robo de ranking, novedad en Champions

En este sentido, la UEFA ha introducido una novedad este año. Normalmente, el equipo que quede en mejor posición en la fase regular contará con el factor campo sobre su rival (ida fuera y vuelta en casa), aunque esta temporada habrá 'premio' para los que eliminen a un rival que obtuvo mejor posición en la primera fase. Serán aquellos equipos los que 'roben' el ranking y obtengan la ventaja de campo para próximas rondas.