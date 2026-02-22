"¡Cambio de guardia en LaLiga, el campeón vuelve a la cima!", así ha narrado Alfredo Martínez la goleada del Barça al Levante

"¡Cambio de guardia en LaLiga, el campeón vuelve a la cima!", así ha reaccionado Alfredo Martínez a la victoria del Barça sobre el Levante por 2-0, gracias a los goles de Marc Bernal y Frenkie de Jong. Los culés consiguen con esta victoria volver al lugar más alto de la clasificación después de la derrota del Real Madrid ante Osasuna.

El partido comenzó de cara para el Levante, que tuvo una ocasión muy clara en el primer minuto del encuentro. Carlos Álvarez se plantó solo ante Joan García, pero el remate le salió muy flojo. El conjunto granota no volvió a tener una oportunidad así en todo el encuentro.

La respuesta del Barça llegó rápidamente, en la siguiente jugada. Cancelo, uno de los mejores del partido, le puso un centro a Koundé que solo tenía que empujarla, pero el balón se marchó fuera. Aun así, el dominio del equipo azulgrana era evidente y en el minuto siete llegó el primer gol, el de Marc Bernal tras un pase de Cancelo. "Tenía hambre de gol, de victoria y de resarcirse", comentaba el narrador de Onda Cero. "¡Cambio de guardia en LaLiga, el campeón vuelve a la cima!", continuaba la narración.

A partir de aquí, el control del Barça fue total y absoluto. Lewandowski, que al ser cambiado no se fue muy contento, tuvo una oportunidad clamorosa para marcar el segundo, pero el remate se le fue por encima del larguero.

Cuando se cumplía la media hora de encuentro, Frenkie de Jong anotó el segundo gol tras un pase, otra vez, de Cancelo. "¡Para darle tranquilidad al Camp Nou, para poner el listón en la tabla, para dispararse en el liderato!", expresaba Alfredo Martínez.

La segunda parte, con el Barça tranquilo por la ventaja de dos goles, tuvo menos emoción y ocasiones. El Levante era incapaz de encontrar la forma de hacer daño, y los culés trataban de aumentar la distancia en el marcador, aunque sin éxito. Fue Fermín con un misil desde fuera del área el que lo logró. "¡Colosal, imparable, Ferminator! ¡Cómo le pegó, cómo la rompió! ¡Vuela el Barça y arrolla al Levante!", sentenciaba el comentarista de Onda Cero.

El de El Campillo pudo marcar otro gol, pero una doble parada de Ryan se lo impidió. Con esta victoria, el Barça logra despejar a los fantasmas y resarcirse de los malos resultados de la última semana y media -las derrotas contra el Atlético de Madrid y el Girona-.