En directo, Champions League: Benfica - Real Madrid

DESCANSO | Benfica 0-0 Real Madrid

¡Descanso en Da Luz!

Primera parte de menos a más del Real Madrid que terminó teniendo importantes ocasiones para adelantarse en el marcador. Los de Arbeloa se encontraron a un Benfica muy bien ordenado, pero la seriedad defensiva de los blancos hoy no está permitiendo al equipo de Mourinho hacer daño.

Courtois, con un paradón, y Mbappé, con varias ocasiones falladas, los principales protagonistas de la primera mitad.