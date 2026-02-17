En directo, Champions League: Benfica - Real Madrid
Sigue en directo el partido de ida de los playoffs de octavos de final de la Champions entre el Benfica y el Real Madrid en el que los blancos buscarán lograr un buen resultado ante el equipo de Mourinho que ya le ganó hace unas semanas en la fase de Liga.
DESCANSO | Benfica 0-0 Real Madrid
¡Descanso en Da Luz!
Primera parte de menos a más del Real Madrid que terminó teniendo importantes ocasiones para adelantarse en el marcador. Los de Arbeloa se encontraron a un Benfica muy bien ordenado, pero la seriedad defensiva de los blancos hoy no está permitiendo al equipo de Mourinho hacer daño.
Courtois, con un paradón, y Mbappé, con varias ocasiones falladas, los principales protagonistas de la primera mitad.
45' ¡PARADÓN DE TRUBIN!
¡Se vuelca el Madrid!
Probó suerte Arda Guler que sacó un disparo entre un mar de piernas que Trubin despejó a córner con un paradón.
Benfica 0-0 Real Madrid
43' ¡¡OTRA DE MBAPPÉ!!
¡¡Otra clara ocasión para Mbappé!!
Condujo Camavinga que filtró un buen balón para Mbappé dentro del área, recortó a un defensa y sacó un disparo que detuvo Trubin. ¡Está fallón el francés!
Benfica 0-0 Real Madrid
42' ¡La tuvo Mbappé!
¡¡A punto de marcar el Madrid!!
Gran jugada colectiva del Real Madrid. Combinaron Carreras, Vinicius y Mbappé por el lado izquierdo del ataque y el disparo del francés desde el dentro del área se marchó fuera por poco.
Benfica 0-0 Real Madrid
38' ¡A punto Mbappé!
¡Otra del Madrid!
Balón filtrado para la incorporación de Trent al ataque y el inglés pone un balón perfecto al punto de penalti para la llegada de Mbappé que no acierta a rematar por un pelo.
Benfica 0-0 Real Madrid
30' ¡Vuelve a la carga el Madrid!
¡Se equivocó Guler!
Buena jugada ahora entre Mbappé y Guler después de que el francés filtrara un buen balón para el turco que no decidió bien en el área y terminó perdiendo el balón.
Benfica 0-0 Real Madrid
25' ¡Mbappé arriba!
¡Aparece Mbappé!
Lo intentó el francés, muy apagado en este tramo inicial del partido, con un disparo lejano que se marchó desviado.
Benfica 0-0 Real Madrid
23' ¡¡PARADÓN DE COURTOIS!!
¡¡Qué parada de Courtois!!
Volvió a asomarse el Benfica con un disparo lejano de Aursness que desvía en un jugador del equipo portugués, pero Courtois reacciona bien y salva el gol con un auténtico paradón abajo a una mano. ¡Primer milagro del belga!
Benfica 0-0 Real Madrid
19' ¡¡LA TUVO VINIIIII!!
¡¡Qué ocasión del Madrid!!
Balón filtrado de Trent para Valverde que llega a línea de fondo y la pone al corazón del área donde Vini controla y remata a la media vuelta, pero el balón se marcha rozando el palo de la portería de Trubin.
Benfica 0-0 Real Madrid
9' ¡Primera del Madrid!
¡Primer acercamiento del Madrid!
Se incorporó al ataque Carreras, que llegó a línea de fondo y dejó la pelota atrás para un Mbappé que sacó un disparo a las manos de Trubin.
Benfica 0-0 Real Madrid
3' ¡Primer acercamiento del Benfica!
¡Se asoma el Benfica al área del Madrid!
Llegó Prestianni a línea de fondo y puso la pelota atrás, pero Rudiger terminó despejando el balón cuando llegaba Pavlidis al remate.
Benfica 0-0 Real Madrid
¡¡Comienza el partido!!
¡¡Ya rueda la pelota en Da Luz!!
Puso el balón en movimiento el Benfica, ¡llega la hora de la verdad en la Champions!
Benfica 0-0 Real Madrid
¡Todo listo en Da Luz!
¡Todo preparado!
Suena ya el himno de la Champions en Da Luz y salen los 22 protagonistas al terreno de juego, ¡el Madrid en busca de los octavos de final!
Los apercibidos
Dos jugadores del Real Madrid tendrán que tener cuidado durante el partido de hoy si quieren disputar la vuelta de la próxima semana en el Santiago Bernabéu.
Dean Huijsen y Aurelien Tchouaméni están apercibidos y a una sola tarjeta amarilla de cumplir sanción. También lo está Bellingham, pero el inglés es baja por lesión.
En el Benfica están apercibidos Otamendi y Dahl, ambos titulares, y el ex sevillista Dodi Lukebakio, que será suplente suplente.
Pavlidis, la gran amenaza
Pavlidis es la gran amenaza de este Benfica de José Mourinho que intentará eliminar al Real Madrid.
El delantero griego ha marcado esta temporada 28 goles en 40 partidos, dos de ellos en Champions y uno de ellos en el choque entre ambos equipos de hace tres semanas.
Un precedente muy reciente
Y es que hace tan solo tres semanas del último enfrentamiento entre el Benfica y el Real Madrid.
Fue también en Da Luz en la fase de Liga de la Champions en un partido que supuso que el equipo de Arbeloa se quedara fuera de los ocho primeros con una derrota por 4-2 que se resolvió con un gol del guardameta Trubin en la última jugada del partido.
¡Confirmado también el once del Benfica!
¡También conocemos ya el once de José Mourinho!
Sale el Benfica con Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Schjelderup, Aursnes, Barreiro, Prestianni; Rafa Silva y Pavlidis.
¡Vuelve Mbappé!
¡Confirmado el once del Madrid!
Y Arbeloa hace tan solo un cambio con respecto al once que goleó el pasado sábado a la Real Sociedad. ¡Vuelve Kylian Mbappé!
Sale el Madrid con Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde, Camavinga, Guler; Vinicius y Mbappé.
¡Vive la Champions en Radioestadio!
¡Muy buenas tardes!
El Real Madrid abre los playoffs de la Champions visitando al Benfica de José Mourinho en Da Luz. El equipo madridista, en busca de lograr un buen resultado para encaminar su billete a los octavos de final.
¡Vívelo con nosotros en el Radioestadio de Onda Cero, con Edu García y todo el equipo!