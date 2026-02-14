"¡El Madrid duerme líder!": Así ha narrado Alberto Pereiro la goleada blanca a la Real Sociedad (4-1)

Seis minutos le bastaron al Real Madrid para poner las cartas sobre la mesa en el Bernabéu. Al inicio del partido, los de Álvaro Arbeloa pusieron la primera piedra de la victoria blanca en esta jornada de LaLiga EA Sports. Así, con un doblete de penalti de Vinicius Jr. y goles de Gonzalo García y Fede Valverde, los locales se llevan los tres puntos con una fiesta de goles en casa (4-1).

"¡El Madrid que duerme líder!", decía Alberto Pereiro en Radioestadio al terminar el partido de este sábado en el que el Madrid ha sido indiscutiblemente superior a una Real Sociedad que en la primera media hora intentó darle la vuelta al marcador tras el tanto de Mikel Oyarzabal (1-1) sin mucho éxito.

"¡Gooool! ¡Cachorro, cachorro, cachorro Gonzalo García! Lo mismo que te la lía en un sitio, te lo arregla en otro. ¡Qué balón! (…) Solo había que rozar con suerte y llorando va para adentro. ¡Marca el sustituto de Kylian!". Así narró Pereiro el primero de los blancos (1-0).

Pocos minutos después, al 23 de juego, llegaba el empate de la Real. Aunque poco le duró la esperanza, porque tres minutos después llegaba Vinicius para poner de nuevo el marcador a favor del Real Madrid (2-1). "¡Gol de Vini, Vini, Vini, Vini y mil veces Vini! ¡Qué gol a carrerita con saltito! ¡Marca Vini Junior, baila Vini Junior!".

También hubo tiempo para un tercero antes del descanso a manos de Federico Valverde. "¡Golazo! Es el final de la jugada lo que marca un golazo de tocar y tocar", narraba Pereiro. "Lo intentó Vini la primera; al final, paciencia, le cae a Fede, tira, parsimonia en la Real y para adentro la escuadra. ¡Marca el halcón! ¡Cuidado que finiquita el Madrid!".

Con una ventaja de dos, los de Arbeloa volvían al terreno de juego con más sed de gol. El cuarto y definitivo llegaba de penalti con un doblete de Vini (4-1): "¡Salta despacito, le pega y gol! ¡Marca Vini, marca el Madrid! Doblete de penalti de Vini JR".