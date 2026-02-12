En directo, Copa del Rey: Atlético vs Barcelona
El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se enfrentan en el Metropolitano en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en busca de dar el primer golpe para estar en la final de La Cartuja.
En directoActualizado a las
La Real dio el primer paso a la final
Las semifinales de Copa se iniciaron ayer con la ida del derbi vasco entre Athletic y Real Sociedad en San Mamés.
Los donostiarras dieron el primer golpe con una victoria por la mínima (0-1) con un solitario gol de Turrientes.
Reedición de las semifinales del año pasado
Esta semifinal supone una reedición de las semifinales del año pasado, en las que el Barça se impuso por la mínima al Atlético para terminar citándose en la final con el Real Madrid.
En esa ocasión el orden de los partidos fue al revés. La ida se jugó en Montjuic, donde el resultado fue de 4-4, y la eliminatoria se decidió en el Metropolitano con una victoria del Barça por la mínima (0-1) con un gol de Ferran Torres.
Bajas importantes
El partidazo de esta noche estará marcado también por las importantes bajas con las que llegan ambos equipos.
El Atlético de Madrid no podrá contar con Pablo Barrios, que se lesionó la pasada semana en el partido de cuartos de final contra el Betis y estará de baja hasta marzo. Tampoco estará Jhonny Cardoso.
Por parte del Barça, Flick no podrá contar con dos de sus hombres clave: Pedri y Raphinha. Además, tampoco estará Rashford.
Flick, sin Lewandowski
¡Confirmado también el once del Barça!
Y Flick vuelve a dejar en el banquillo a Robert Lewandowski. El polaco no será de la partida y será Ferran Torres el delantero culé.
Quien sí está en el once es Marc Casadó, que acompañará a De Jong en el centro del campo ante la importante baja de Pedri.
Sale el Barça con Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Casadó, De Jong, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres y Fermín.
Simeone apuesta por Musso
¡Ya conocemos el once del Atlético!
Y Simeone sigue apostando por Musso en la portería. El Cholo hace varios cambios con respecto al once del pasado domingo ante el Betis recuperando a futbolistas importantes como Pubill.
Será Llorente quien sustituya a Barrios en el centro del campo, Griezmann el que acompañe a Julián en el ataque y Lookman encadena su tercera titularidad consecutiva.
Sale el Atlético con Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.
¡Vive la Copa en Radioestadio!
¡¡Muy buenas noches!!
Cita importantísima la de esta noche para el fútbol español en la que Atlético de Madrid y FC Barcelona se enfrentan en el primer asalto de las semifinales de la Copa del Rey.
El equipo rojiblanco llega tras una derrota en casa ante el Betis, mientras que los culés vienen lanzados como líderes de LaLiga y tras una cómoda victoria en casa ante el Mallorca.
¡Vívelo con nosotros en Radioestadio!