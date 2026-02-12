En directo, Copa del Rey: Atlético vs Barcelona

Reedición de las semifinales del año pasado

Esta semifinal supone una reedición de las semifinales del año pasado, en las que el Barça se impuso por la mínima al Atlético para terminar citándose en la final con el Real Madrid.

En esa ocasión el orden de los partidos fue al revés. La ida se jugó en Montjuic, donde el resultado fue de 4-4, y la eliminatoria se decidió en el Metropolitano con una victoria del Barça por la mínima (0-1) con un gol de Ferran Torres.