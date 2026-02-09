La RFEF suspende a un árbitro de Segunda detenido por una presunta agresión sexual

La RFEF ha abierto un expediente y ha suspendido "de toda actividad" a un árbitro de Segunda División después de conocerse este lunes que había sido detenido por una presunta agresión sexual en Gijón hace unas semanas.

Los hechos han sido publicados por La Nueva España, que, sin revelar la identidad del colegiado, ha explicado que este árbitro, de 33 años, fue detenido por haber cometido presuntamente una agresión sexual a una prostituta.

Según cuenta este medio, el individuo se habría hecho pasar por Policía Nacional y habría amenazado a la víctima por su situación administrativa irregular en España, por lo que se le acusa de presuntos delitos de agresión, coacción y usurpación de funciones públicas.

El hombre fue detenido y puesto en libertad con cargos después de prestar declaración.

La RFEF ha emitido este lunes un comunicado tras conocer los hechos afirmando que no habían tenido noticia de estos y que ha procedido a "la apertura de un expediente de investigación" para aclararlo todo.

"Como medida cautelar, el árbitro en cuestión ha sido suspendido de toda actividad con carácter inmediato hasta la resolución del proceso", sentencia la RFEF en su comunicado.