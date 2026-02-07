La crítica de Raúl Granado a Martín Presa por su gestión del Rayo Vallecano: "Ser humilde no es lo mismo que ser un cutre"

Este viernes la plantilla y el cuerpo técnico del Rayo Vallecano han emitido un comunicado oficial a través de AFE en el que desarrollan tres puntos clave: la afición, la ciudad deportiva y sobre el Estadio de Vallecas.

"Creemos firmemente que esta afición merece un mayor cuidado y consideración", explican sobre los jugadores del club; sobre la ciudad deportiva cuentan que durante la pretemporada la plantilla estuvo casi tres meses sin poder entrenar en esas instalaciones debido al mal estado de los campos; y sobre el estadio critican el estado "deficiente" de un césped que califican como "inestable" e "impracticable".

Todas estas críticas apuntan directamente en una dirección, la presidencia del club. Y es que la gestión de Raúl Martín Presa está siendo objeto de numerosas críticas en los últimos años.

Raúl Granado ha analizado este viernes en Radioestadio Noche toda la situación del club señalando también directamente a Presa.

"Un equipo que dice ser de Primera División, que este año ha tenido unos ingresos por derechos de televisión de unos 45 millones de euros y que tiene esta realidad (…) Ser humilde no es lo mismo que ser un cutre. No vale el paraguas del equipo de barrio, humilde y pobre para que debajo de eso quepa todo. Y solo hay una persona responsable de esto porque él ha querido serlo: Raúl Santiago Martín Presa", explica al inicio del programa.

Martín Presa compró el club en mayo de 2011, pero "parece que todavía no ha calado en él la idea de que haya una normalidad". "Hay cosas sobre las que no se puede escatimar gastos si quieres ser un equipo de Primera División. La gestión es cutre y no se puede negar", sentencia.

Varios episodios durante la temporada

Y es que son ya varios los episodios desagradables que han protagonizado lo que va la temporada de un Rayo Vallecano que se encuentra, en pleno mes de febrero, en puestos de descenso a Segunda División.

"Que un equipo polaco decida ser un sinvergüenza y subir un vídeo con absoluta falta de decoro metiéndose con un club no implica que no sea una cutrez enviar a un empleado de tu club a un bazar cercano a comprar toallas porque no tengasni siquiera la capacidad de llamar a la marca que te viste para decirle que quieres en dos horas 120 toallas", explica Granado en alusión al polémico partido de Conference League frente al Lech Poznan.

Pero no ha sido este el único de los episodios que están protagonizando los últimos meses en el club. "Ser un equipo humilde no implica que tengas una tienda que da asco verla desde hace un montón de años (…) Que tus futbolistas no tengan agua caliente para ducharse no es ser humilde", cuenta Granado.

La polémica sobre el estadio

Otro de los polémicos debates abiertos es sobre la construcción de un nuevo estadio, para lo que Martín Presa no para de pedir ayuda a las instituciones.

"Que tú tengas una cruzada particular para demostrar que le Estadio de Vallecas no es habitable no va a significar que la Comunidad de Madrid te regale un estadio (…) Si tú, como dices, tienes la capacidad para comprar un terreno y hacer un estadio, hazlo y deja de salir a las previas de los partidos a decir que necesitas ayuda de las instituciones", señala el periodista de Onda Cero.

"Claro que has hecho una gestión económica muy buena. El club está saneado, no hay deuda, deportivamente se han hecho cosas muy bien... Pero no todo vale y no todo tapa la realidad que está escrita en un comunicado oficial por parte de tus jugadores y tu cuerpo técnico (…) Es tu club, es tu propiedad y eres dueño de casi todo. De los sentimientos no y del barrio tampoco", sentencia.