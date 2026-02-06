COPA DEL REY

Estos son los cruces de semifinales de la Copa del Rey: cuándo se juegan los partidos

El sorteo en la sede de la RFEF ha determinado los emparejamientos de las semifinales de la Copa del Rey, con Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic como equipos implicados.

El Atlético de Madrid arrolla al Betis y completa el cuadro de semifinales

Real Sociedad y Athletic ganan fuera de casa y alcanzan las semifinales de Copa

"¡El rey de Copas ya está semifinales!": así sonó en Radioestadio la victoria del Barça ante el Albacete en Copa del Rey

Lamine Yamal celebra con sus compañeros tras marcar ante el Albacete, durante el partido de cuartos de final de la Copa del Rey.
Ya se conocen los partidos de semifinales de la Copa del Rey. El Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid, con la ida en el Metropolitano y la vuelta en el Camp Nou, mientras que Real Sociedad y Athletic se medirán por otro puesto en la final, jugando la ida en San Mamés y la vuelta en Anoeta.

Cuándo se juegan las semifinales de la Copa del Rey

La ida de las semifinales tendrá lugar la próxima semana, la del 11 de febrero, mientras que los duelos de vuelta serán la semana del 4 de marzo.

Las semifinales de la Copa de la Reina

Levante Badalona-Barça y Atlético de Madrid-Tenerife son las 'semis' de la Copa de la Reina, que también se han sorteado en la sede de la RFEF este viernes. Las dos serán a doble partido, con la ida entre el 10 y 12 de marzo, y la vuelta entre el 17 y 19 de marzo.

