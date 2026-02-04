Real Sociedad y Athletic ganan fuera de casa y alcanzan las semifinales de Copa

El cuadro de semifinales de la Copa del Rey se va completando con las victorias este miércoles de Real Sociedad y Athletic en Mendizorroza y Mestalla respectivamente. Ambos equipos sufrieron mucho para sacar adelante sus partidos, pero volverán a disputar la última eliminatoria del torneo.

No lo tuvo nada fácil el conjunto txuri-urdin que se vio hasta dos veces por debajo en el marcador en Mendizorroza ante un Alavés que llegaba lanzado tras sus dos victorias consecutivas ante Betis y Espanyol.

Rebbach adelantó pronto a los babazorros, pero Oyarzabal firmó el empate antes del cuarto de hora. Luego Toni Martínez volvió a adelantar al Alavés de penalti y así se llegó al descanso.

Ya en la segunda mitad, Toni Martínez volvió a chutar desde los once metros, pero esta vez no acertó, y en la recta final del partido primero Guedes y luego Oskarsson, este con polémica, dieron la vuelta al marcador con sus goles para llevar a la Real Sociedad de nuevo a las semifinales de Copa por tercer año consecutivo.

También sufrió mucho el Athletic en Mestalla, donde se encontró un recibimiento hostil por parte de la afición valencianista a su llegada al estadio. Sobre el verde se adelantaron los de Valverde con un gol de Sadiq en propia puerta, pero el propio delantero nigeriano se desquitó minutos más tarde empatando el partido tras un error de Padilla.

En la segunda mitad Dimitrievski detuvo un penalti a Jauregizar que había cometido Tárrega, pero en la última acción del partido la conexión entre los hermanos Williams decantó el partido. Nico la puso al corazón del área e Iñaki remató para batir al guardameta macedonio y devolver al Athletic a unas semifinales de Copa en las que también estará el Barça.

El cuadro terminará de completarse este jueves con el Betis - Atlético de Madrid en La Cartuja, y el viernes conoceremos los emparejamientos de unas semifinales que, recordemos, se jugarán a doble partido.