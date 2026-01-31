"¡Golpe de autoridad del campeón!": Alfredo Martínez reacciona a la victoria del Barça ante el Elche (1-3)

"¡Golpe de autoridad del campeón, líder desatado!". Así sonó la victoria del FC Barcelona este sábado ante el Elche en Radioestadio. Los de Hansi Flick se han llevado los tres puntos con goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford ante un Elche que se ha dejado ver bastante combativo, aunque no lo suficiente para conquistar el marcador.

A pocos minutos del inicio, el Barça despertaba con un golazo de Lamine Yamal en el seis de partido (0-1). Así lo narraba Alfredo Martínez: "¡Gol de Lamine Yamal! ¡Salió con todo a revienta calderas el Barça! Pelota de Dani Olmo, qué pase de tiro a líneas. Le deja solo (…) Gambeta corta, sortea al arquero y a puerta vacía rompe el precinto ilicitano. ¡Se dispara, es la ley del campeón, no hay quien le pare, marcó Lamine 'Maravillamal'!".

No fue hasta la primera media hora del encuentro cuando el Elche logró empatar (1-1) a un Barça que no dejaba de buscar más ocasiones de gol. Lo hizo con un tanto de Álvaro Rodríguez en el 29 de partido: "¡Gol del Elche!", narraba Martínez. "¡Es el toro Álvaro Rodríguez! Encara al arquero en verdugo, en matador, en killer, cruza la pelota lejos de los dominios del arquero y provoca la explosión y el éxtasis del Martínez Valero. ¡No se rinde el Elche! ¡Empató el toro!".

A pesar de los esfuerzos de los locales por darle la vuelta al marcador, un tiburón Ferran Torres daba el segundo al Barça a pocos minutos del descanso (1-2). "¡Ahora sí! ¡Pim, pam, pum! ¡Fuego por el centro, convierte el segundo y vuelve a lanzar al Barça! (...) ¡Gol legal, marcó el líder!".

Ya a la vuelta del descanso, los locales seguían empujando al ataque en busca del empate, pero un gol de Marcus Rashford en el 72 empezaba a disipar cualquier oportunidad de victoria para los de Eder Sarabia.

Así se vivió en Radioestadio el gol que sellaba la victoria del líder: "¡Cambio de juego forzado de Lewandowski! Salva una pelota maravillosa 'Maravillamal', entra al área, tira el pase de la muerte, rechaza la defensa (...) ¡Le queda placer a Rashford! ¡Fusila el marco y parece que ahora sí! Pone la sentencia definitiva en el Martínez Valero. ¡Portentoso Lamine Yamal (…) Rashford para encarrilar el liderato!".

A los pocos minutos del final, el Elche buscaba una última jugada ya desde la desesperación. Los locales, a pesar de haber tenido una actitud muy competitiva, no han sabido imponerse al líder de la clasificación.